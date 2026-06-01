Carburants | Des écarts limités entre les prix à la pompe au Maroc et les cours internationaux

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L’évolution des prix du gasoil et de l’essence sur le marché national a reflété de manière globalement proche les variations enregistrées sur les marchés internationaux entre le 1er mars et le 16 mai 2026, selon le Conseil de la concurrence.

“L’analyse comparative de la période allant du 1er mars au 16 mai 2026 met en évidence une transmission globalement proche des variations des cotations internationales aux prix de vente à la pompe au Maroc, avec toutefois des écarts différenciés selon les produits et les quinzaines observées”, indique le Conseil dans sa récente note sur l’évolution des prix du gasoil et de l’essence sur les marchés internationaux et leur niveau de répercussion sur les prix de vente à la pompe sur le marché national.

S’agissant du gasoil, les variations cumulées des prix de vente à la pompe (+4,18 DH/L) demeurent globalement alignées sur celles des cotations internationales (+4,24 DH/L), faisant ressortir un écart global limité de -0,06 DH/L.

Concernant l’essence, les cotations internationales enregistrent une hausse cumulée de 2,81 DH/L, contre une progression de 2,43 DH/L des prix de vente à la pompe, soit un écart global de -0,38 DH/L.

Dans la continuité des analyses précédentes, cette note du Conseil de la concurrence a examiné l’évolution des cotations internationales du gasoil et de l’essence ainsi que leur transmission aux prix de vente à la pompe au niveau national sur l’ensemble des quinzaines couvrant la période allant du 1er mars au 16 mai 2026, dans un contexte marqué par la persistance des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et leurs répercussions sur la volatilité des marchés énergétiques internationaux.

LR/MAP