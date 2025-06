La position du Royaume-Uni renforcera la dynamique que connaît la question du Sahara marocain sous la conduite de SM le Roi

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La position exprimée par le Royaume Uni au sujet du Sahara marocain contribuera à renforcer la dynamique que connaît cette question sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a souligné, dimanche à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Cette position constitue “une évolution importante” du fait que le Royaume Uni est membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU et du Groupe des amis du Secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara, a expliqué M. Bourita lors d’un point de presse avec le Secrétaire d’État britannique aux Affaires étrangères, au Commonwealth et au Développement, David Lammy.

A cet égard, le ministre a précisé que “quatre pays membres du Groupe des amis du Secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara se sont engagés dans cette dynamique et ont exprimé leur soutien à l’initiative d’autonomie, en l’occurrence la France, les États-Unis, l’Espagne et, aujourd’hui, le Royaume-Uni”.

Le Royaume-Uni, a poursuivi M. Bourita, a toujours été une voix influente et crédible aux niveaux européen, Onusien et international, expliquant que cette position aura des retombées économiques bénéfiques, dans le sens où la UK Export Finance peut considérer de soutenir des projets d’investissement dans les provinces du Sud du Royaume.

Et de souligner que le Maroc, loin de considérer la dynamique que connait la question du Sahara marocain comme un privilège ou une tentative de maintenir le statu quo, y voit un facteur permettant d’aboutir à une solution à ce différend qui dure depuis plus de 50 ans.

M. Bourita a relevé, à ce propos, que les Nations Unies et la communauté internationale ont aujourd’hui l’occasion de trouver une solution définitive à ce conflit sur la base de l’initiative d’autonomie proposée par le Royaume dans le cadre de la souveraineté marocaine, formulant le voeux que l’ensemble des parties s’engagent avec sérieux à trouver une solution définitive à cette question.

Par ailleurs, M. Bourita a qualifié d’”historique” la visite qu’effectue M. Lammy dans le Royaume, et ce, à bien des égards.

Il s’agit, a-t-il expliqué, de la première visite d’un ministre britannique des Affaires étrangères au Maroc depuis 2011, qui permettra d’opérer un saut qualitatif dans les relations bilatérales, outre le fait qu’elle a été l’occasion de tenir la 5e session du Dialogue stratégique entre les deux pays et d’examiner plusieurs questions bilatérales et régionales.

“Cette visite est également importante et historique, en ce sens qu’elle a permis au Royaume Uni d’exprimer sa position sur la question du Sahara marocain”, a poursuivi le ministre, notant que le communiqué conjoint signé à cette occasion souligne que la Grande-Bretagne “considère la proposition d’autonomie, présentée [par le Maroc] en 2007, comme la base la plus crédible, viable et pragmatique pour un règlement durable du différend” régional autour du Sahara marocain, et “continuera d’agir sur le plan bilatéral, notamment en matière économique, ainsi que sur les plans régional et international, conformément à cette position.

M. Bourita a aussi précisé que cette visite marque un tournant dans les relations entre les deux pays, soulignant qu’en application des Hautes directives Royales appelant à la diversification et au renforcement des partenariats, le Maroc s’est engagé dans le cadre d’un dialogue visant à développer “nos relations bilatérales sur la base des liens séculaires entre les deux pays et des relations spéciales unissant les deux Familles Royales”.

De ce fait, le ministre a indiqué que les deux pays œuvrent à insuffler une dynamique nouvelle aux relations bilatérales et à hisser le partenariat maroco-britannique pour englober tous les secteurs économique, sécuritaire, culturel, de la défense, l’investissement, l’enseignement et la recherche scientifique.

M. Bourita a également rappelé que quatre accords ont été signés à cette occasion, alors que d’autres conventions seront conclues dans les deux jours qui viennent, donnant ainsi un nouveau souffle aux relations maroco-britanniques et entamant une nouvelle ère de coopération bilatérale.

LR/MAP