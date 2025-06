Fès | Le Prince Moulay Rachid préside la finale de la Coupe du Trône de football

Partager Facebook

Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a présidé, dimanche au complexe sportif de Fès, la finale de la Coupe du Trône de football, saison 2023-2024, remportée par l’Olympic Safi qui s’est imposée par 6 tirs au but à 5 face à la Renaissance sportive de Berkane (1-1 temps réglementaire et prolongations).

A son arrivée au complexe sportif de Fès, SAR le Prince Moulay Rachid a passé en revue un détachement des Forces Royales Air (FRA) qui rendait les honneurs, avant d’être salué par le ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, le ministre délégué auprès de la ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget, et président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), le président du Comité National Olympique Marocain (CNOM), le Wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès par intérim, et le président du conseil de la région Fès-Meknès.

Son Altesse Royale a été également salué par le commandant d’Armes délégué de la Place de Fès, le président du Conseil préfectoral de Fès, le président du Conseil communal de Fès et le directeur du complexe sportif de Fès, avant de rejoindre la tribune d’honneur.

Après le salut des couleurs nationales au son de l’hymne national, SAR le Prince Moulay Rachid s’est dirigé vers la pelouse où Son Altesse Royale a été salué par les membres du bureau directeur de la FRMF, les dirigeants et joueurs des deux équipes finalistes et les arbitres de la finale.

Après avoir posé pour une photo-souvenir avec les membres de chacune des deux équipes et les arbitres de la rencontre, SAR le Prince Moulay Rachid a donné le coup d’envoi officiel du match, avant de regagner la tribune d’honneur d’où Son Altesse Royale a assisté aux péripéties de cette finale.

A la fin de cette rencontre, marquée par une ambiance festive et de fair-play, SAR le Prince Moulay Rachid a remis le trophée de la Coupe du Trône de futsal au capitaine du Club Loukkos Ksar Lekbir qui a remporté le titre, en battant Oussoud Khabazzat Kénitra.

Son Altesse Royale a également remis le trophée de la Coupe du Trône dames à la capitaine de l’AS FAR qui a remporté ce titre après s’être imposée face au Wydad de Casablanca.

SAR le Prince Moulay Rachid a de même remis la Coupe du Trône messieurs au capitaine de l’Olympic Safi, Kabiri Alaoui Khalid.

LR/MAP