Forêts du Maroc | L’ANEF poursuit les programmes de restauration de la faune sauvage

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L’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) a organisé, lundi dans la province de Berkane, une journée de communication consacrée au Parc naturel de Béni Snassen et aux espaces naturels environnants, sous le thème “Le Parc naturel de Béni Snassen, un espace de diversité biologique et de développement durable”.

S’inscrivant dans le cadre des efforts visant à préserver les ressources naturelles et à promouvoir le développement durable des espaces forestiers et naturels, cette journée, initiée en partenariat avec la province de Berkane et les partenaires institutionnels de l’Agence, a été ponctuée par plusieurs activités de terrain et initiatives structurantes.

Cette manifestation a été marquée aussi par la signature de six conventions de partenariat relatives à l’aménagement, à la gestion et à la valorisation écotouristique du réseau des aires protégées et des espaces naturels de la province, incluant le Parc naturel de Béni Snassen, le site de l’embouchure de la Moulouya ainsi que quatre forêts urbaines et périurbaines, en sus de la remise de chèques aux associations de mise en défens (Essalam, Zaara, Ouled Boukhriss et Nahda).

Elle a été émaillée également par la réintroduction, pour la première fois dans la région, du cerf de Barbarie au sein du Parc naturel de Béni Snassen, dans le cadre des programmes de restauration de la faune sauvage menés par l’ANEF.

La journée a constitué de même une occasion pour le lancement d’un programme d’aménagement et de mise à niveau de l’infokiosque de Tafoughalt, destiné à renforcer les activités d’accueil, de sensibilisation et d’animation environnementale au profit des visiteurs et des scolaires.

Ces activités se sont déroulées en présence du Directeur général de l’ANEF, Abderrahim Houmy, du Wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mhamed Atfaoui, et du gouverneur de la province de Berkane, Hamid Chnouri, avec la participation d’élus, de représentants des administrations territoriales et sectorielles, d’acteurs socio-économiques, ainsi que de représentants d’associations de la société civile engagées dans les domaines de l’environnement et du développement territorial.

Dans son intervention à l’ouverture de cette journée, M. Houmy a souligné que l’ANEF a procédé, en 2025, à l’actualisation du réseau national des aires protégées, initialement composé de 154 Sites d’Intérêt Biologique et Écologique (SIBE) couvrant près de 2,5 millions d’hectares.

Il a, à cet égard, précisé que ce réseau comprend désormais 197 SIBE, 10 parcs nationaux, 8 aires protégées officiellement classées et 38 sites Ramsar, portant la superficie totale concernée à près de 7,6 millions d’hectares.

Il a également rappelé que la déclinaison territoriale de la stratégie “Forêts du Maroc 2020-2030” au niveau de la région de l’Oriental a permis la création de trois nouveaux parcs naturels (Béni Snassen, Chekhar et Jbel Grouz), ainsi que le renforcement du réseau régional des aires protégées, qui compte aujourd’hui 25 aires protégées couvrant une superficie globale de près de 735.000 hectares.

De son côté, le gouverneur de la province de Berkane a relevé que le Parc naturel de Béni Snassen constitue un projet stratégique prometteur, qui pourrait contribuer à la protection du patrimoine naturel et environnemental de la région, tout en soutenant le développement local à travers la promotion du tourisme écologique, la valorisation des produits locaux et l’encouragement des initiatives économiques liées au domaine naturel.

Il a insisté, dans ce sens, sur le fait que le succès de ce projet dépend de l’engagement de tous les acteurs et intervenants, des institutions publiques, des collectivités territoriales, du secteur privé et de la société civile, dans le cadre d’une vision participative qui fait de la préservation de l’environnement un élément essentiel pour atteindre un développement durable.

Créé sur une superficie de 16.474 hectares, le Parc naturel de Béni Snassen constitue un patrimoine naturel exceptionnel, caractérisé par une grande richesse écologique, biologique et paysagère.

Il abrite notamment des formations forestières de thuya et de chêne vert, une flore remarquable ainsi que des grottes et cavités présentant un intérêt écologique, scientifique et culturel important.

Dans le cadre de ses efforts de restauration de la biodiversité, l’ANEF a déjà réussi, entre 2020 et 2025, la réintroduction du mouflon à manchettes et de la gazelle de Cuvier, deux espèces emblématiques qui avaient disparu de cette région depuis plusieurs décennies.

La réintroduction du cerf de Barbarie marque aujourd’hui une nouvelle étape majeure dans les programmes de réhabilitation de la faune sauvage nationale, après plus d’un siècle de disparition de cette espèce dans la région.

A travers ces différentes initiatives, l’ANEF réaffirme son engagement en faveur d’une gestion durable et intégrée des écosystèmes naturels, fondée sur la préservation de la biodiversité, la valorisation des ressources naturelles et le développement d’activités écotouristiques génératrices d’opportunités économiques au profit des populations locales.

Le réseau des aires protégées constitue ainsi un levier stratégique pour promouvoir un développement territorial durable, inclusif et résilient, mobilisant l’ensemble des acteurs institutionnels, économiques et associatifs autour d’une vision commune de préservation et de valorisation du patrimoine naturel national.

LR/MAP