Sahara Marocain | Le Royaume Uni appelle à saisir une fenêtre d’opportunité cruciale pour aboutir à une résolution définitive

Le Secrétaire d’État britannique aux Affaires étrangères, au Commonwealth et au Développement, David Lammy, a appelé, dimanche à Rabat, à saisir “une fenêtre d’opportunité cruciale” en vue d’une résolution définitive et durable au différend artificiel autour du Sahara marocain.

“Cette année présente une fenêtre d’opportunité cruciale pour parvenir à une solution” à ce différend, a dit M. Lammy lors d’un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, à l’issue de leurs entretiens.

“Le Royaume-Uni considère le plan d’autonomie présenté par le Maroc en 2007 comme la base la plus crédible, viable et pragmatique pour une solution durable au conflit”, a souligné M. Lammy, mettant l’accent sur la nécessité pour les parties de s’engager “d’une manière urgente et positive dans le processus politique mené sous l’égide des Nations Unies”.

“Il est grand temps de trouver une solution” à ce différend régional, a insisté le chef de la diplomatie britannique, soulignant “l’urgence” de parvenir à une solution “définitive et durable” offrant un avenir meilleur aux habitants de la région.

“Nous nous sommes engagés à atteindre cet objectif, convaincus qu’avec la bonne volonté de l’ensemble des parties, une solution pourrait être trouvée très rapidement”, a-t-il assuré, notant que le Royaume-Uni poursuivra son action aux niveaux bilatéral – y compris sur le plan économique – régional et international, conformément à cette position, afin d’appuyer la résolution de ce différend.

Au terme de leurs entretiens, MM. Lammy et Bourita ont procédé à la signature d’un communiqué conjoint dans lequel le Royaume Uni, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, affirme qu’”il est grand temps de trouver une solution et de faire avancer ce dossier, ce qui renforcerait la stabilité de l’Afrique du Nord et relancerait la dynamique bilatérale et l’intégration régionale”.

