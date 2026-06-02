GNV renforce sa présence au Maroc avec le déploiement de deux nouveaux navires au GNL

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La compagnie maritime GNV (Groupe MSC) a souligné, lundi soir à Tanger, son engagement stratégique envers le Maroc à l’occasion de la cérémonie de baptême d’eau du “GNV Aurora”, nouveau fleuron de sa flotte affecté à la liaison Gênes-Tanger Med.

Cette initiative se traduit par le déploiement du GNV Aurora et du GNV Virgo, les deux navires les plus récents et les plus avancés technologiquement de la flotte de la compagnie, tous deux alimentés au gaz naturel liquéfié (GNL), favorisant ainsi l’adoption de carburants de transition tels que le bioGNL et le GNL synthétique.

Associée aux célébrations du baptême du GNV Aurora, partie intégrante d’un programme de renouvellement de flotte à horizon 2030 d’une valeur de 1,3 milliard d’euros (presque 14 milliards de dirhams), cette décision confirme le rôle central des connexions intra-méditerranéennes dans la stratégie de développement de la compagnie, ainsi que l’importance croissante du marché nord-africain au sein du réseau GNV.

S’exprimant lors de cette cérémonie, le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, a souligné que la réalisation par la compagnie GNV de cet investissement majeur illustre sa confiance renouvelée dans le potentiel du marché marocain et sa volonté constante d’accompagner le développement des liaisons maritimes entre le Maroc et l’Europe, notant que la mise en service du GNV Aurora, aux côtés de son sister-ship GNV Virgo, intervient à un moment clé, à la veille du lancement de l’Opération Marhaba 2026, et contribuera au renforcement des capacités de transport, tout en offrant davantage de confort, de fiabilité et de qualité de service aux voyageurs.

Évoquant la transformation du secteur maritime national, M. Kayouh a affirmé que le Maroc, sous l’impulsion éclairée de SM le Roi Mohammed VI, œuvre à la mise en œuvre d’une nouvelle vision stratégique maritime visant à faire émerger un véritable écosystème maritime national intégré, innovant et compétitif, réaffirmant la volonté du Royaume de continuer à renforcer ses partenariats avec l’ensemble des acteurs engagés dans la construction d’un espace maritime méditerranéen plus connecté, plus compétitif et plus durable.

Pour sa part, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a indiqué que l’Italie constitue aujourd’hui le cinquième marché touristique du Maroc, avec plus d’un million de visiteurs enregistrés en 2025, dont près de 15% arrivent par voie maritime.

La ministre a, par ailleurs, noté que le navire GNV Aurora contribuera au renforcement de l’attractivité des destinations marocaines et à la génération de retombées économiques au profit des territoires et des opérateurs touristiques, saluant la confiance renouvelée des partenaires internationaux dans le potentiel touristique du Royaume.

“Notre présence de longue date au Maroc s’est développée de manière constante au fil des années, fondée sur une coopération étroite et une confiance mutuelle. Le baptême du GNV Aurora à Tanger marque une nouvelle étape concrète dans notre partenariat durable avec le Royaume du Maroc”, a relevé, quant à lui, Pierfrancesco Vago, président exécutif de la Division croisières du Groupe MSC et président de GNV.

Il a, dans ce sens, précisé que le Maroc, situé au carrefour de l’Atlantique et de la Méditerranée, revêt une importance stratégique pour consolider la force du réseau méditerranéen de GNV, ajoutant: “nous avons l’intention de continuer à soutenir la vision stratégique du Royaume en matière de connectivité maritime, de développement du commerce et du tourisme”.

De son côté, le directeur général de GNV, Matteo Catani, a relevé que “GNV Aurora représente concrètement la direction que nous avons choisie pour l’avenir de la compagnie : investir dans des technologies capables de concilier sécurité, durabilité environnementale, efficacité opérationnelle et qualité de l’expérience de voyage”, soulignant que le Maroc constitue un marché de plus en plus central dans la stratégie de développement de GNV en Méditerranée.

Quant à l’ambassadeur d’Italie au Maroc, Pasquale Salzano, il a indiqué que l’inauguration du GNV Aurora offre une illustration concrète de la profondeur des relations entre l’Italie et le Maroc, soulignant qu’en reliant Gênes et Tanger, deux villes dont l’histoire s’est construite autour de la mer, ce nouveau navire contribuera à rapprocher davantage les personnes, les familles et les entreprises des deux rives de la Méditerranée.

Il est à noter que GNV Aurora et GNV Virgo seront opérationnels respectivement à partir du 1er juin et du 1er juillet de cette année sur les liaisons Tanger Med, Barcelone et Gênes. La capitale catalane jouera un rôle de hub de transit pour l’ensemble du réseau reliant le Maroc, l’Espagne et l’Italie, tandis que Gênes sera le principal port de soutage GNL pour les deux unités, avec un ravitaillement en moyenne tous les 4 à 5 jours.

Parallèlement, la compagnie renforce son rôle dans le soutien aux échanges commerciaux entre l’Italie et le Maroc via le port de Tanger Med, principal hub logistique d’Afrique du Nord et porte d’entrée stratégique vers le continent africain.

LR/MAP