Le Maroc et la Gambie réitèrent leur volonté de faire de leur partenariat un modèle de coopération interafricaine

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Gambiens de l’étranger, Sering Modou Njie ont réitéré, mercredi à Rabat, la volonté partagée de leurs pays de faire du partenariat maroco-gambien un modèle de coopération interafricaine, fondée sur les valeurs de solidarité et de soutien mutuel.

Lors de leur rencontre, les deux ministres se sont aussi félicités des liens solides de fraternité et de solidarité qui unissent les deux pays, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de Son Excellence le Président Adama Barrow.

Ils ont, en outre, discuté des différents moyens d’approfondir les relations entre le Maroc et la Gambie, et passé en revue la coopération entre les deux pays dans les domaines d’intérêt commun aussi bien sur le plan bilatéral que régional et international.

MM. Bourita et Njie ont également réaffirmé leur engagement à explorer de nouvelles voies de coopération dans les domaines prioritaires tels que l’investissement, l’industrie, le commerce, la pêche et les énergies renouvelables, la santé, l’eau, l’éducation, les infrastructures et les ports.

À cet égard, M. Bourita a réitéré la disponibilité du Royaume du Maroc à contribuer à la mise en œuvre du Plan national de développement de la République de Gambie 2023-2027, visant à fournir des services sociaux de base et à promouvoir le développement social et économique en Gambie.

La visite au Maroc de M. Njie est son premier déplacement à l’étranger depuis sa nomination au poste de ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Gambiens de l’étranger.

LR/MAP