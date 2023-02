SM le Roi offre un déjeuner en l’honneur du Président du gouvernement espagnol et de la délégation l’accompagnant

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a offert, jeudi à Rabat, un déjeuner en l’honneur du Président du gouvernement espagnol, M. Pedro Sanchez, et de la délégation l’accompagnant, présidé par le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch.

Ont également été conviés à ce déjeuner, le Conseiller de SM le Roi, M. Omar Azziman, les présidents des deux Chambres du Parlement marocain, les ministres des Affaires étrangères et des membres des gouvernements marocain et espagnol, ainsi que les ambassadeurs des deux pays et plusieurs autres personnalités.

MM. Akhannouch et Sanchez ont co-présidé jeudi la 12ème session de la Réunion de Haut Niveau Maroc-Espagne, qui s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique et de la nouvelle dynamique que connaissent les relations entre les deux Royaumes suite à la visite effectuée, en avril dernier, par M. Sanchez au Maroc, à l’invitation de SM le Roi Mohammed VI.

Les travaux de cette session ont été sanctionnés par une Déclaration conjointe et la signature de plusieurs accords portant sur divers domaines d’intérêt commun.

