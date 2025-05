Bourita | Le Maroc et la Slovaquie entretiennent des relations étroites et partagent une vision commune sur plusieurs questions

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a affirmé, jeudi à Rabat, que le Maroc et la Slovaquie entretiennent des relations étroites et partagent une vision commune sur plusieurs questions.

“Partant de ce constat, il est tout à fait naturel que la République slovaque figure parmi les Etats clés dans le processus de diversification des partenariats du Royaume au sein de l’Union européenne, particulièrement dans l’Europe centrale et l’Europe orientale”, a-t-il souligné lors d’un point de presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et européennes de la République slovaque, Juraj Blanár.

Il a précisé, à cet égard, que la visite de son homologue slovaque au Maroc revêt une importance particulière, étant donné qu’elle intervient dans un contexte où le Maroc œuvre, conformément aux Hautes directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à diversifier ses partenariats au sein de l’UE et à s’ouvrir sur de nouveaux partenaires”.

Le ministre a, d’autre part, fait part de la gratitude du Royaume à l’égard de la position constructive de la Slovaquie concernant la question de l’intégrité territoriale du Maroc, affirmant que l’initiative marocaine d’autonomie, présentée en 2007, bénéficie d’un large soutien international, ouvrant des perspectives au règlement de ce différend artificiel dans le cadre des Nations Unies et de la souveraineté marocaine.

Cette position s’inscrit dans le cadre de la dynamique imprimée par SM le Roi autour de la question du Sahara marocain, a-t-il relevé, soulignant que 22 pays de l’UE ont exprimé, d’une manière ou d’une autre, leur soutien à l’initiative marocaine d’autonomie.

Le ministre a également indiqué qu’il a été convenu d’élaborer des initiatives conjointes visant à promouvoir la paix, le développement et la stabilité dans le monde, soulignant que “nous partageons une vision commune sur un grand nombre de questions internationales”.

Ces entretiens ont, en outre, porté sur les moyens de renforcer la coopération dans les domaines de la sécurité, de la lutte contre l’immigration irrégulière et les réseaux de crime organisé et de traite des êtres humains, a-t-il ajouté.

Sur le plan économique, M. Bourita a indiqué que la coopération bilatérale sera centrée sur trois axes particuliers, notamment la promotion des échanges de visites des responsables dans des secteurs spécifiques comme l’énergie, les industries de défense et l’agroalimentaire, l’encouragement du secteur privé à s’engager dans cette dynamique et l’exploration des moyens d’intensification des échanges commerciaux entre les deux pays.

“Cette visite marque une nouvelle étape dans les relations bilatérales. L’essentiel, désormais, est de traduire cette volonté commune en initiatives concrètes et en résultats tangibles, ce à quoi nous nous attellerons dans les mois à venir”, a-t-il conclu.

