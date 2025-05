La Princesse Lalla Hasnaa offre à Bakou une cérémonie de thé en l’honneur de personnalités féminines azerbaïdjanaises

Partager Facebook

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine culturel de Rabat, a offert, jeudi à Bakou, une cérémonie de thé en l’honneur de personnalités féminines azerbaïdjanaises du monde de la culture et des arts.

Ont pris part à cette cérémonie, Mmes Chafiga Mammadova, actrice de théâtre et de cinéma et figure emblématique de la scène artistique azerbaïdjanaise, Fidan Hadjieva, artiste du peuple de la République d’Azerbaïdjan, chanteuse d’opéra et mezzo-soprano, Amina Melikova, Directrice du Musée national du tapis d’Azerbaïdjan, et Shirin Melikova, directrice du Musée national des beaux-arts d’Azerbaïdjan.

Ont aussi pris part à cette cérémonie, Mmes Nadezhda Ismayilova, journaliste émérite de la République d’Azerbaïdjan, Sabina Shikhlinskaya, artiste émérite de la République d’Azerbaïdjan, Asmar Babayeva, directrice artistique de “Azerkhalcha”, un établissement dédié à la préservation et à la promotion du tissage de tapis azerbaïdjanais, Firuza Sultan-Zade, directrice du Centre républicain pour le développement de l’enfance et de la jeunesse, Günel Rzayeva, directrice du Centre du livre de Bakou, Gulnara Khalilova, styliste et directrice du Centre des costumes nationaux d’Azerbaïdjan, Rena Mamadova, directrice de département au centre Heydar Aliyev, et Nargiz Guliyeva, artiste-peintre de renom.

Ont été également présentes à cette cérémonie de thé, Mmes Nouzha Alaoui, Secrétaire générale de la Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine culturel de Rabat et Aïcha El Boukhari, épouse de l’ambassadeur du Royaume du Maroc à Bakou.

LR/MAP