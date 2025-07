Attijariwafa bank lance son programme d’open innovation “Open Start by Wenov”

Partager Facebook

Attijariwafa bank, à travers son entité dédiée à l’innovation Wenov, a annoncé le lancement de son programme d’open innovation, “Open Start by Wenov”.

Cette initiative stratégique, placée cette année sous le thème de l’intelligence artificielle, vise à renforcer la dynamique d’innovation ouverte du Groupe en collaboration avec des startups à fort potentiel, indique Attijariwafa Bank dans un communiqué.

Pour cette édition 2025, Attijariwafa Bank s’associe avec deux incubateurs de renom pour accompagner les startups tout au long du programme à savoir CEED Maroc, qui est un acteur majeur de l’accompagnement entrepreneurial, sera en charge de 11 challenges identifiés au niveau de la banque et de ses filiales de financement spécialisées au Maroc, ainsi qu’Open Startup International (OST), expert en innovation sur le continent africain, accompagnera quant à lui 4 challenges portés par les filiales à l’international du Groupe, poursuit la même source.

Un programme structuré autour de la co-innovation

“Open Start by Wenov” repose sur une approche tripartite réunissant des startups matures sélectionnées pour leur capacité d’innovation, les experts métiers et techniques d’Attijariwafa bank, et les organismes accompagnateurs CEED Maroc et OST International.

En effet, ledit programme permet la co-construction de Proofs of Concept (POC) autour de thématiques stratégiques pour le Groupe.

En lançant cette nouvelle édition, Attijariwafa bank réaffirme son engagement à stimuler l’innovation collaborative, à renforcer les synergies avec l’écosystème entrepreneurial et à faire de l’intelligence artificielle un levier de transformation durable.

Le groupe Attijariwafa bank est un acteur de référence sur le continent africain. En plus de l’activité bancaire, le Groupe opère à travers des filiales spécialisées dans les différents métiers financiers tels que l’assurance, le crédit immobilier, le crédit à la consommation, le leasing, la gestion d’actifs, l’intermédiation boursière, le private banking, le conseil, la location longue durée, ou encore le factoring.

Le groupe emploie 21.293 collaborateurs et gère un portefeuille de 12 millions de clients à travers 7.417 agences et est basé au Maroc et opère dans 27 pays via des filiales bancaires contrôlées majoritairement en Afrique (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Égypte, Gabon, Mali, Mauritanie, Niger, République du Congo, Sénégal, Tchad, Togo et Tunisie), ainsi qu’en Europe, dans des pays tels que l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la France et l’Italie.

Le groupe est également présent par le biais de sociétés financières ou de bureaux de représentation à Abu Dhabi, Dubaï, Genève, Londres, Montréal, Pékin, Qatar et Riyadh.

Concernant CEED Maroc, cette structure est membre du réseau international CEED (Center of Entrepreneurship and Executive Development), une organisation non gouvernementale qui accompagne les entrepreneurs dans les marchés émergents.

CEED Maroc propose des programmes d’accompagnement dédiés conçus pour développer une nouvelle génération d’entrepreneurs à vocation internationale.

Quant à OST, elle est une organisation à but non lucratif qui favorise l’innovation et le renforcement des capacités à travers l’entrepreneuriat, l’éducation et les échanges interculturels, en créant des communautés et en connectant les écosystèmes à travers l’Afrique et au-delà.

OST International œuvre à créer des ponts entre l’Afrique et le monde, en connectant talents, écosystèmes et startups, aspirant à bâtir un environnement ouvert et propice où les entrepreneurs africains accèdent à des opportunités de classe mondiale afin de devenir des acteurs globaux capables de relever les défis du continent et au-delà.

LR/MAP