Le secrétaire général du Gouvernement reçoit le nouvel ambassadeur d’Espagne au Maroc

Le secrétaire général du Gouvernement, Mohamed Hajoui, a reçu, mercredi à Rabat, le nouvel ambassadeur d’Espagne au Maroc, Enrique Ojeda Villa.

À cette occasion les deux hauts responsables se sont félicités des excellentes relations de bon voisinage, d’amitié et de coopération mutuellement bénéfique, qui ne cessent de se développer entre les deux pays voisins et amis, conformément à la nouvelle feuille de route suivie par les deux pays, sur la base des Hautes Orientations et la Clairvoyance de SM le Roi Mohammed VI, et des échanges du Souverain avec le Roi Felipe VI et le chef du Gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, indique un communiqué du Secrétariat général du Gouvernement (SGG).

Dans ce contexte extrêmement favorable, MM. Hajoui et Villa ont examiné les possibilités d’une coopération technique entre la Direction de l’Imprimerie Officielle du Royaume, qui relève du SGG, et l’Agence nationale du Bulletin officiel de l’État relevant du ministère de la Présidence du Gouvernement en Espagne, en matière de production et d’exploitation numérique des textes législatifs et réglementaires, ainsi qu’en matière de diffusion électronique du Droit pour une meilleure information aussi bien des administrations, des professionnels que du grand public, souligne la même source.

“Le SGG va entamer prochainement la mise en œuvre de trois projets majeurs dans ces domaines. L’Espagne est actuellement un des pays les plus avancés de l’Europe en matière de production et de diffusion numérique du droit. Ses expériences et pratiques réussies dans ces domaines sont d’un grand intérêt pour le Maroc”, conclut le communiqué.

