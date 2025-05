Rabat | Talbi El Alami s’entretient avec un responsable du Parti communiste chinois

Partager Facebook

Le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi El Alami, s’est entretenu, mardi à Rabat, avec M. Li Shulei, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois.

Lors de cette entrevue, M. Talbi El Alami s’est félicité des relations distinguées unissant le Maroc et la Chine, et de la qualité de la coopération parlementaire bilatérale, grâce notamment à l’échange de visites, au partage d’expériences et d’expertise, et à la coordination au sein des fora internationaux, ce qui témoigne de la solidité des liens stratégiques entre les deux pays, indique un communiqué de la Chambre des Représentants.

Cette rencontre a également été l’occasion pour M. Talbi El Alami de passer en revue les chantiers d’envergure lancés par le Royaume sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, poursuit le communiqué.

Soulignant le rôle distingué du Maroc aux niveaux continental et international, M. Talbi El Alami a affirmé que le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États constitue un principe fondamental dans la politique étrangère du Royaume.

Pour sa part, M. Shulei s’est félicité des liens historiques et culturels entre les deux pays, affirmant que sa visite dans le Royaume donnera une forte impulsion à la coopération bilatérale et conduira à davantage de réalisations, notamment dans les domaines économique, social, culturel et scientifique.

Ont notamment pris part à cette rencontre, le président du Groupe d’amitié parlementaire Maroc-Chine, Mbarek Hamia, le président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Casablanca-Settat, Hassan Berkani et l’ambassadeur de la République populaire de Chine, Li Changlin.

