Tourisme | Inauguration de la première liaison aérienne directe entre Montréal et Agadir

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Le premier vol direct de la compagnie canadienne « Air Transat » reliant Montréal à Agadir a atterri samedi, à l’aéroport Al Massira avec 194 passagers à bord.

Opérée chaque vendredi, cette nouvelle desserte d’une durée de 7h15, accompagnera la forte présence de la communauté marocaine au Canada et surtout à Montréal et viendra appuyer la montée en puissance d’Agadir comme porte d’entrée du Maroc atlantique, tout en contribuant à la redynamisation de son écosystème touristique.

L’impact attendu est multiple: stimulation de la fréquentation hôtelière, développement des activités locales, création d’emplois et meilleure répartition des flux touristiques sur le territoire.

Cette nouvelle connexion marque une étape majeure dans la stratégie de diversification des marchés et de désaisonnalisation de la destination Maroc.

Dans une déclaration à la MAP, le représentant d' »Air Transat », Abdou Jaiidi a indiqué que ce nouveau vol relie directement l’Amérique du Nord au sud du Maroc, offrant à la région du Souss-Massa un accès inédit à un bassin émetteur à fort potentiel.

Deux ans après le lancement de la ligne aérienne directe Montréal-Marrakech, « Air Transat » poursuit sur sa lancée et lance la nouvelle liaison Montréal-Agadir, s’est félicité M. Jaiidi.

Avec plus de 174.000 visiteurs canadiens enregistrés à fin août 2025, en hausse de 29 % par rapport à l’année précédente, le Canada s’affirme désormais comme un marché prioritaire dans la stratégie d’ouverture de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT).

Montréal–Agadir vient consolider ce positionnement et illustrer la capacité du Maroc à attirer de nouveaux partenaires aériens sur des segments à forte valeur ajoutée.

Cette nouvelle route s’inscrit dans le cadre de la volonté de renforcer la connectivité du Royaume, en diversifiant ses marchés cibles et en valorisant la richesse de ses destinations.

Le vol direct Montréal-Agadir marque une étape importante dans le développement de la connectivité aérienne entre le Maroc et le Canada et ouvre de nouvelles perspectives pour la destination Maroc sur le marché nord-américain.

LR/MAP