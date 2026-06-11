M. Abdennabaoui s’entretient avec la ministre belge de la Justice (Mme Annelies Verlinden)

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Le Premier président de la Cour de cassation, président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), Mohamed Abdennabaoui, s’est entretenu, jeudi à Rabat, avec la ministre de la Justice du Royaume de Belgique, Annelies Verlinden.

Cette rencontre intervient dans le cadre du renforcement des relations de coopération solides unissant les deux Royaumes dans le domaine judiciaire, ainsi que de l’examen des moyens d’échange d’expériences et de développement des mécanismes de coordination conjointe au service de la justice dans les deux pays, indique un communiqué du CSPJ.

Cette entrevue a été l’occasion de souligner la solidité du partenariat stratégique entre le Maroc et la Belgique, ainsi que la forte volonté commune de renforcer une coopération judiciaire efficace et durable, en phase avec les défis actuels.

L’accent a été également mis sur la poursuite de la coordination conjointe et de l’échange d’informations dans les domaines d’intérêt commun, de manière à contribuer au renforcement de l’efficacité des systèmes judiciaires et à la consolidation de la sécurité juridique dans les deux pays.

Mme Verlinden conduit une délégation belge de hauts responsables du ministère de la Justice, dont le chef de cabinet adjoint chargé de la sécurité et des relations internationales et la cheffe du département de l’entraide pénale internationale au sein de l’Autorité centrale relevant du ministère.

Ont pris part à cette réunion, le magistrat de liaison belge au Maroc, le secrétaire général du CSPJ et la cheffe du pôle de la formation et de la coopération au Conseil.

LR/MAP