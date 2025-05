Maroc | Deux conventions de partenariat pour promouvoir l’industrie du gaming signées à Rabat

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Deux conventions de partenariats visant à promouvoir l’industrie du gaming ont été signés, mardi à Rabat, entre le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (Département de la Culture), le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation et l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT).

Ces deux conventions, qui s’inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale visant à stimuler l’économie numérique “Maroc Digital 2030”, ambitionnent de poser les jalons d’une industrie du jeu vidéo au Maroc et permettre aux jeunes de s’investir dans ce secteur prometteur.

Signée par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mehdi Bensaid, et le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Azzedine El Midaoui, la première convention vise la création de Game Labs dans les espaces universitaires publics et la mise en place de formations en gaming au sein des universités publiques marocaines. Il s’agit de formations dans les filières du diplôme universitaire technique (bac +2), de licence et du master.

La seconde convention, signée par M. Bensaïd et la directrice générale de l’OFPPT, Lobna Tricha, vise le développement de programmes de formation dans les établissements de formation professionnelle. Trois formations qualifiantes seront lancées : le caster e-sport, le streamer e-sport et le laboratoire de jeux vidéo.

Dans une déclaration à la presse, M. Bensaid a souligné que ces deux conventions s’inscrivent dans le cadre de la stratégie du ministère visant à développer l’industrie du gaming au Maroc, rappelant que le marché du jeu vidéo a dépassé les 300 milliards de dollars de recettes dans le monde.

Le ministère, a-t-il poursuivi, œuvre à attirer les investisseurs étrangers directs, à encourager la création d’entreprises et de start-up nationales et à soutenir les compétences marocaines dans ce domaine.

De son côté, M. El Midaoui a indiqué que les nouvelles formations démarreront en septembre 2025 dans les universités de la région Rabat-Salé-Kénitra, avant leur généralisation à l’échelle nationale dès la rentrée universitaire 2026-2027.

Cette initiative vise à adapter les formations universitaires aux besoins du marché du travail dans le secteur du gaming, a-t-il relevé, ajoutant qu’elle contribuera à promouvoir les opportunités d’emploi.

Pour sa part, Mme Tricha a affirmé que l’OFPPT s’engage à mettre à disposition les infrastructures et les équipements nécessaires pour garantir le succès de cette initiative, ajoutant que l’office aménagera aussi des espaces et des laboratoires dotés des technologies les plus avancées.

LR/MAP