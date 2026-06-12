SAR la Princesse Lalla Meryem représente SM le Roi aux obsèques de Mme Bernadette Chirac

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Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem a représenté, vendredi à Paris, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, aux obsèques de Mme Bernadette Chirac.

Son Altesse Royale a été accueillie à son arrivée à la basilique Sainte-Clotilde par Mme Claude Chirac, fille de la défunte, avant de prendre place à l’intérieur de l’église aux côtés de Mme Brigitte Macron et de nombreuses hautes personnalités présentes à cette cérémonie funéraire, qui s’est déroulée dans une atmosphère de recueillement et de profonde émotion.

Etaient également présents à ces obsèques, l’ambassadeure de Sa Majesté le Roi à Paris, Samira Sitail, les anciens présidents français, Nicolas Sarkozy et François Hollande, des personnalités politiques françaises et les amis et proches de la famille Chirac.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait adressé un message de condoléances et de compassion à Mme Claude Chirac, suite au décès de sa mère Mme Bernadette Chirac.

Dans ce message, le Souverain indique avoir appris avec une profonde émotion le décès de Mme Bernadette Chirac, exprimant, en cette douloureuse circonstance, Ses sincères condoléances et l’expression de Sa compassion à Mme Claude Chirac, ainsi qu’à l’ensemble des membres de son honorable famille et à ses proches.

« Le Royaume du Maroc gardera le souvenir ému d’une personnalité de grande distinction qui a incarné, avec fidélité, un riche héritage de valeurs humaines, familiales et patriotiques. Nous rendons hommage à la mémoire d’une femme qui, aux côtés du Président Jacques Chirac, ami sincère du Maroc et de son peuple, a témoigné une estime constante au Royaume », souligne le Souverain.

LR/MAP