Industry Meeting Days | La montée en puissance du Maroc sur l’échiquier mondial mise en avant

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Les acteurs de l’industrie, des technologies et de l’accompagnement des entreprises ont mis en avant, jeudi à Casablanca, la montée en puissance du Maroc sur l’échiquier industriel mondial.

Lors de l’ouverture de la 8e édition des Industry Meeting Days, organisée sous le thème « Le Maroc, carrefour des industries mondiales », les intervenants ont souligné les avancées réalisées par le Royaume en matière d’industrialisation, la consolidation de son attractivité auprès des investisseurs internationaux ainsi que le rôle de l’innovation, du numérique et des TPME dans le renforcement de sa compétitivité.

Dans une allocution prononcée à l’occasion, le président directeur général d’industrie du Maroc magazine, Hicham Rahioui Idrissi, a relevé que la tenue de cette édition intervient dans un contexte marqué par la consécration du Maroc en tant que première puissance industrielle du continent africain selon l’Indice africain de l’industrialisation de la Banque africaine de développement (BAD).

Il a estimé que cette dynamique traduit les fruits d’une vision Royale ayant permis au Royaume d’accélérer sa transformation industrielle et de renforcer son rayonnement économique à l’international, notant que plusieurs secteurs stratégiques, notamment l’automobile, l’aéronautique et les industries technologiques, contribuent aujourd’hui à asseoir ce positionnement.

M. Rahioui Idrissi a, par ailleurs, annoncé le lancement de trois projets destinés à accompagner cette nouvelle phase de développement industriel, à savoir la nouvelle version de la plateforme multilingue Industries.ma, la plateforme spécialisée de recrutement Industry Jobs ainsi que le Morocco Industry Summit, appelé à succéder aux Industry Meeting Days à partir de 2027 avec une dimension internationale renforcée.

De son côté, le directeur général de Maroc PME, Anouar Alaoui Ismaili, a souligné que le thème retenu pour cette édition reflète la trajectoire industrielle du Royaume, devenue selon lui celle d’un acteur incontournable pour les investisseurs et les industriels à l’échelle mondiale.

Il a rappelé que les différentes stratégies industrielles mises en œuvre au sein du Royaume ont permis l’émergence d’une industrie nationale compétitive, souveraine et ouverte sur le monde, faisant état d’indicateurs témoignant de la montée en puissance du secteur manufacturier marocain.

M. Alaoui Ismaili a également insisté sur le rôle central des TPME dans cette dynamique, relevant que leur intégration dans les écosystèmes industriels constitue un levier essentiel pour renforcer la compétitivité nationale. Il a, dans ce sens, mis en avant les objectifs du Pacte TPME 2026-2030, qui ambitionne d’accompagner 4.000 entreprises et de contribuer à la création et à la préservation de 54.000 emplois sur la période.

Pour sa part, le président de la Fédération des Technologies de l’Information, de Télécommunication et de L’Offshoring (APEBI), Rachid Ressani, a indiqué que la progression du Maroc sur l’échiquier industriel continental confère au secteur technologique une responsabilité accrue dans l’accompagnement des transformations industrielles du Royaume.

Il a expliqué que la fédération s’est engagée dans une refonte de sa gouvernance afin de renforcer sa capacité d’action et de mieux répondre aux attentes des différents secteurs économiques, à travers une organisation davantage orientée vers les enjeux de transformation numérique, d’innovation et de création de valeur.

M. Ressani a, en outre, relevé que cette nouvelle architecture repose notamment sur des commissions sectorielles et des vice-présidences spécialisées dédiées à des domaines stratégiques tels que l’intelligence artificielle, les infrastructures numériques, le cloud, la cybersécurité, l’offshoring et le développement des compétences, dans l’objectif de soutenir la compétitivité des filières industrielles et d’accompagner les chantiers nationaux de modernisation.

Organisée les 11 et 12 juin, cette 8e édition réunit des responsables institutionnels, des industriels, des investisseurs, des experts ainsi que des représentants d’organisations professionnelles autour des perspectives de développement de l’industrie marocaine et de son intégration accrue dans les chaînes de valeur mondiales.

LR/MAP