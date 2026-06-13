Mondial 2026 | Moral au beau fixe chez les Lions de l’Atlas à J-1 du choc face au Brésil

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La sélection marocaine de football a effectué, vendredi à New Jersey, sa dernière séance d’entraînement avant son entrée en lice en Coupe du monde 2026 face au Brésil, dans une atmosphère marquée par un moral au beau fixe et une grande concentration.

Au programme de cette ultime séance, le staff technique a privilégié un travail tactique ciblé, des exercices avec ballon, ainsi que des mises en place destinées à peaufiner les derniers réglages avant le choc de samedi.

Les joueurs marocains affichent une détermination notable à l’approche de cette rencontre face à l’un des favoris de la compétition, tout en conservant un état d’esprit serein et confiant.

Dans le camp des Lions de l’Atlas, l’ambiance reste studieuse mais détendue, reflet d’une préparation jugée satisfaisante par le staff, qui mise sur la cohésion et la rigueur pour débuter le tournoi de la meilleure des manières.

Le coup d’envoi de cette affiche très attendue du groupe C sera donné samedi soir au Stade New York New Jersey.

Lors de la deuxième journée, prévue le 19 juin, le Maroc affrontera l’Écosse à Boston, avant de conclure la phase de groupes face à Haïti le 24 juin à Atlanta.

LR/MAP