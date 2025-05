Nasser Bourita reçoit le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Kenya

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a reçu, lundi à Rabat, le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Diaspora de la République du Kenya, Musalia Mudavadi.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la nouvelle dynamique positive que connaissent les relations entre les deux pays, depuis l’arrivée au pouvoir du Président William Ruto en 2022.

Selon les deux ministres, cette dynamique des relations bilatérales témoigne d’une évolution positive, stimulée par un engagement croissant à tous les niveaux.

A l’issue de leur rencontre, MM. Bourita et Mudavadi ont procédé à la signature d’accords bilatéraux couvrant différents domaines de coopération.

Les deux parties ont également convenu de la nécessité de programmer la tenue de la première Session de la Commission Mixte de Coopération Maroc-Kenya, afin d’établir le cadre juridique régissant les initiatives susceptibles de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays, et de l’étendre à divers domaines (commercial, socio-économique et culturel).

Sur le plan multilatéral, les deux ministres ont souligné l’importance des consultations politiques au sein des différents fora et organisations internationales, pour le rapprochement des points de vue sur les sujets d’intérêt commun, conformément aux principes de préservation de la paix et du respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des Etats.

LR/MAP