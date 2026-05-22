Le Prince Moulay Rachid préside le dîner de gala offert par le Roi à l’occasion de la 50e édition du Trophée Hassan II de golf et de la 29e édition de la Coupe Lalla Meryem

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Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a présidé, vendredi au Royal Golf Dar Es-Salam à Rabat, le dîner de gala offert par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, à l’occasion de la 50e édition du Trophée Hassan II de golf et de la 29e édition de la Coupe Lalla Meryem, organisées sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi.

A son arrivée, SAR le Prince Moulay Rachid, président de la Fédération Royale Marocaine de Golf et de l’Association du Trophée Hassan II de Golf, a passé en revue une section des Forces Auxiliaires qui rendait les honneurs, avant d’être salué par le ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, M. Mohamed Saad Berrada, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, Mme Fatim-Zahra Ammor et le ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, M. Fouzi Lekjaa.

Son Altesse Royale a été également salué par le président du Comité national olympique marocain, M. Fayçal Laraichi, le wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, M. Mohamed Yacoubi, le président du conseil régional, M. Rachid El Abdi, la présidente du conseil communal, Mme Fatiha El Moudni et le président de l’arrondissement Souissi, M. Adil El Atrassi.

SAR le Prince Moulay Rachid a aussi été salué par M. Mostafa Zine, vice-président de la Fédération Royale Marocaine de Golf (FRMG) et vice-président délégué de l’Association du Trophée Hassan II de golf (ATH), M. Hassan Mansouri, vice-président de la FRMG et vice-président délégué de l’ATH, M. Abderrahman Bouftas, président du Club Royal Golf Dar Es-Salam et membre du conseil d’administration de l’ATH, M. Azzeddine Benmoussa, conseiller du président de l’ATH, M. Patrice Clerc, conseiller du président de l’ATH, M. Ali Bensouda, trésorier général de la FRMG et de l’ATH, M. Michel Besancenay, coordinateur général du Trophée Hassan II de Golf et de la Coupe Lalla Meryem, M. Mohamed Iraqi, directeur général de la FRMG et directeur exécutif de l’ATH, et M. Mohamed Naoufel Bensouda, directeur financier de la FRMG et de l’ATH.

Par la suite, SAR le Prince Moulay Rachid a été salué par les invités internationaux, nationaux et les partenaires de la 50e édition du Trophée Hassan II de golf et de la 29e édition de la Coupe Lalla Meryem.

L’organisation de la 50e édition du Trophée Hassan II de golf et de la 29e édition de la Coupe Lalla Meryem revêt une forte portée symbolique. Elle s’inscrit dans la dynamique sportive que connaît le Maroc, sous la conduite clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu Le préserve.

Ces deux compétitions, qui permettent d’accueillir chaque année l’élite du golf masculin et féminin mondial, participent au rayonnement international de la capitale du Royaume et confortent ainsi la Vision Royale éclairée visant à consacrer Rabat Ville-Lumière, Capitale marocaine de la culture.

Le dîner de gala a été marqué par la projection d’un film institutionnel retraçant l’histoire du Trophée Hassan II de golf et de la Coupe Lalla Meryem, deux rendez-vous golfiques d’envergure internationale.

Ce film met en évidence les moments forts et mémorables de ces deux prestigieuses compétitions créées, respectivement, en 1971 et 1993, à l’initiative de feu SM le Roi Hassan II, que Dieu l’ait en Sa Sainte Miséricorde.

En effet, le Trophée Hassan II, qui fait partie depuis 2023 du circuit PGA Tour Champions, incarne la passion et la grandeur du golf et s’impose aujourd’hui comme l’un des événements les plus prestigieux du monde golfique.

Il atteint cette année le seuil hautement symbolique de sa 50e édition. À son origine se trouve une vision fondatrice : faire du golf un vecteur de rayonnement pour le Maroc, tout en inscrivant le Royaume dans une dynamique sportive internationale fidèle à ses repères historiques et culturels.

Aujourd’hui, cette vision s’inscrit pleinement dans la dynamique impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, qui a permis au Maroc d’affirmer sa place sur la scène internationale, en faisant du sport un moteur concret de développement.

De même, la Coupe Lalla Meryem, étape du Ladies European Tour depuis 2010, incarne depuis trois décennies l’excellence sportive au féminin.

Bien plus qu’un simple tournoi de golf, elle constitue un écrin fabuleux pour accueillir chaque année l’élite européenne du golf féminin.

Ce film rend également hommage aux meilleurs golfeuses et golfeurs du monde qui ont inscrit leurs noms en lettres d’or dans l’histoire de ces deux événements sportifs emblématiques qui ont fait du Maroc une destination golfique de référence.

LR/MAP