SIAM 2026 | Hausse de 20% du chiffre d’affaires à 27 MDH (M. El Bouari)

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La 18e édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM) a généré un chiffre d’affaires (CA) avoisinant 27 millions de dirhams (MDH), en hausse de 20% par rapport à l’édition précédente, a annoncé, lundi à la Chambre des représentants, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari.

En réponse à une question orale portant sur “Les résultats de la 18e édition du SIAM”, M. El Bouari a précisé que cette édition, organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du 20 au 28 avril dernier, a attiré près de 1.136.000 visiteurs et connu la participation de 1.590 exposants, dont 360 exposants étrangers représentant 76 pays, ainsi que 538 coopératives.

Le Salon a également permis de renforcer le dialogue, l’échange d’expertises et la construction de partenariats aux niveaux africain et international, a relevé le ministre, notant qu’il a été marqué par l’organisation de 50 conférences scientifiques et techniques, ainsi que par la signature de 32 conventions portant notamment sur la digitalisation, l’intelligence artificielle, la recherche agronomique, l’accompagnement des coopératives et le financement des projets durables.

Capitalisant sur les résultats de cette édition, le ministère poursuit la mise en œuvre d’un ensemble de mesures pratiques visant à promouvoir la sécurité et la souveraineté alimentaires du Royaume, à travers le soutien aux filières de production prioritaires et l’encouragement de la gestion durable des ressources hydriques, a indiqué M. El Bouari.

Et de poursuivre que ces mesures portent également sur l’élargissement de l’utilisation des technologies modernes et de la digitalisation, le développement de la recherche scientifique et de l’innovation agricole ainsi que le renforcement de l’accompagnement et de l’encadrement des agriculteurs et des organisations professionnelles agricoles.

LR/MAP