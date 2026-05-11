Le CCME au SIEL | Une édition marquée par la diversité des voix marocaines du monde

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Le Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger (CCME) a clôturé sa participation à la 31e édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), organisée du 1er au 10 mai 2026 à Rabat.

Pendant dix jours, le CCME a réuni plus de 120 invité.e.s venu.e.s de quinze pays et qui ont animé plus de 70 rencontres. Cette présence a mis en valeur une production littéraire et artistique de l’immigration marocaine, marquée par le multilinguisme, la diversité disciplinaire, la mondialisation et la montée en puissance des écritures féminines, avec notamment, pour la première fois, la participation d’une romancière maroco-australienne, indique le Conseil dans un communiqué.

Plusieurs hommages ont marqué cette édition, notamment à Driss Chraïbi à l’occasion du centenaire de sa naissance, ainsi qu’à Ahmed Ghazali, Mohamed Leftah et Salem Chaker. Ces temps forts ont permis de revisiter leurs œuvres et leurs contributions à travers des discussions, des lectures et des publications.

Cette édition a également été marquée par la présence du dramaturge, metteur en scène et réalisateur franco-marocain Mohamed El Khatib, invité d’honneur du CCME. Trois de ses films, une lecture d’une de ses pièces de théâtre et deux rencontres ont permis au public de découvrir une œuvre à la croisée des récits intimes, de la mémoire, du deuil et des appartenances multiples.

Les différentes rencontres programmées en arabe, en amazigh, en français, en anglais et en espagnol ont également porté sur des enjeux contemporains tels que la transmission des langues, la traduction et la circulation des œuvres littéraires, les écritures féminines, les mémoires migratoires, les nouvelles formes de création littéraire et artistique, ainsi que de l’apport des technologies, avec notamment le lancement récemment par le CCME de “Goul IA”, un chatbot dédié aux Marocains du monde.

Sur le plan éditorial, depuis sa création, le CCME a constitué une collection inédite d’ouvrages littéraires, d’études et de beaux livres publiés dans les différentes langues de la migration marocaine. Cette production vise à développer la connaissance scientifique sur les migrations, préserver les mémoires de l’émigration, éclairer les politiques publiques, promouvoir les écrivain.e.s marocain.e.s du monde et renforcer leurs liens culturels avec le Maroc.

Aujourd’hui, cette collection comprend 167 études, 60 romans et recueils, 20 beaux livres, 17 coffrets, 10 rapports et magazines, 7 bandes dessinées, 4 jeux et 5 catalogues d’exposition.

Présent au SIEL depuis 2009, le CCME a accueilli plus de 1 000 intervenant.e.s du Maroc et du monde et est fier d’avoir contribué à faire de ce rendez-vous un espace littéraire et intellectuel où se retrouvent et dialoguent les écrivain.e.s, artistes et penseur.e.s marocain.e.s du monde avec leur pairs du Maroc.

Le CCME remercie l’ensemble de ses partenaires institutionnels et culturels, notamment le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et le Commissariat du Salon du livre, le Centre cinématographique marocain, la Cinémathèque du Maroc, 2M TV, la Fondation Hiba, les maisons d’édition marocaines ainsi que l’Ambassade d’Australie au Maroc.

Il exprime également ses remerciements aux cinq institutions constitutionnelles et instances de régulation avec lesquelles il a partagé, pour la troisième année consécutive, un pavillon commun : le Conseil économique, social et environnemental (CESE), le Conseil de la concurrence (CC), l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC), la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA), la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) et la Commission du droit d’accès à l’information (CDAI).

LR/MAP