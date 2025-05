Le Kenya se félicite des initiatives Royales pour favoriser le développement intra-africain

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La République du Kenya salue le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et se félicite des initiatives Royales en faveur du développement intra-africain.

Dans un Communiqué conjoint publié à l’issue de ses entretiens, lundi à Rabat, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le Premier Ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Diaspora de la République du Kenya, Musalia Mudavadi, a salué le leadership de Sa Majesté le Roi et s’est félicité des initiatives Royales, notamment l’opportunité offerte par l’Initiative Royale sur le Sahel, qui a pour but de faciliter l’accès des Etats du Sahel à l’Océan Atlantique en les reliant aux réseaux de transport et de communication de leur environnement régional.

M. Mudavadi a également salué l’Initiative éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans le cadre des Etats Africains de l’Atlantique, visant à faire de cet espace un cadre géostratégique de coopération et de concertation pragmatique.

LR/MAP