DGSN | Signature d’une convention avec la Fondation Mohammed VI pour les personnes en situation de handicap

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Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, et le président du conseil d’administration de la Fondation Mohammed VI pour les personnes en situation de handicap, Mohamed Fikrat, ont signé, mardi, une convention de coopération visant à fournir un ensemble de prestations de soins de santé au profit des adhérents de la Fondation Mohammed VI pour les œuvres sociales du personnel de la Sûreté nationale, qui ont subi un handicap physique ou qui en souffrent, nécessitant des soins et une prise en charge médicale spécifique.

Cette convention-cadre, paraphée en marge des Journées portes ouvertes (JPO) de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), qui se tiennent du 18 au 22 mai à Rabat, permettra aux membres de la famille de la Sûreté nationale ayant subi un handicap physique ou qui en souffrent d’accéder à un bouquet de services intégrés offerts par les centres relevant de la Fondation Mohammed VI pour les personnes en situation de handicap. Ces prestations englobent l’éducation, la formation, le développement des compétences, ainsi que la fourniture d’équipements médicaux et paramédicaux adaptés à leur état de santé.

En vertu de cet accord, des formations spécialisées seront également dispensées au profit des cadres de la Fondation Mohammed VI pour les œuvres sociales du personnel de la Sûreté nationale dans le domaine de l’accompagnement et de la prise en charge sociale des membres de la famille de la Sûreté nationale. La convention prévoit en outre le développement de leurs compétences sportives, leur intégration dans des programmes de réadaptation physique et psychologique, ainsi que l’organisation d’activités récréatives et éducatives conjointes, telles que des colonies de vacances.

La signature de cette convention s’inscrit dans le cadre d’une stratégie ambitieuse menée par la DGSN, à travers la Fondation Mohammed VI pour les œuvres sociales du personnel de la Sûreté nationale, visant à offrir des prestations sociales intégrées et globales couvrant tous les aspects de la vie quotidienne, de manière à permettre aux fonctionnaires de police, ainsi qu’aux membres de leurs familles, d’accomplir au mieux leurs devoirs professionnels en préservant la sécurité de la Patrie et des citoyens, et en maintenant l’ordre public.

LR/MAP