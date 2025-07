Mme Sommerfeld | L’Équateur et le Maroc déterminés à impulser leur coopération économique

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Équateur et le Maroc sont déterminés à donner une nouvelle impulsion à leur coopération économique et à dynamiser les flux d’investissements, de sorte à tirer profit des opportunités offertes de part et d’autre, a affirmé, vendredi à Rabat, la ministre équatorienne des Relations extérieures, Gabriela Sommerfeld.

“Nos deux pays sont animés d’une volonté commune de développer les flux commerciaux et d’investissements, dans la perspective de signer un accord commercial à même d’optimiser les opportunités offertes par les marchés des deux pays”, a souligné Mme Sommerfeld lors d’un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

À cet égard, elle a mis l’accent sur l’importance de diversifier les exportations entre le Maroc et l’Équateur, appelant à une plus grande implication du secteur privé dans cette dynamique portée par le potentiel important des économies marocaine et équatorienne.

La cheffe de la diplomatie équatorienne a, dans ce contexte, relevé que les deux parties envisagent de créer une commission dans l’objectif de concrétiser cette volonté partagée et raffermir davantage les liens bilatéraux de coopération économique, tout en se félicitant de la solidité du dialogue entre Rabat et Quito couronné par la mise en place d’un agenda de partenariat stratégique.

Elle a relevé que l’Équateur et le Maroc, qui partagent les mêmes valeurs, sont convenus de promouvoir des initiatives et des projets communs en matière de sécurité, de renseignement, de lutte contre le terrorisme et le trafic de drogue, en plus du recours aux technologies de pointe.

Sur le plan multilatéral, Mme Sommerfeld a indiqué que les deux pays ont exprimé leur détermination à œuvrer ensemble pour la promotion de la paix, de la sécurité et du développement dans le monde.

Concernant la question du Sahara marocain, la ministre a réitéré que son pays considère que l’Initiative d’autonomie demeure “la base pour la résolution de ce différend” régional et soutient les efforts déployés par le Royaume pour parvenir à une solution politique, réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable, dans le cadre de l’ONU.

LR/MAP