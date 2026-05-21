La ministre ivoirienne des AE salue les initiatives du Royaume, sous l’impulsion de SM le Roi, en faveur du continent africain

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La ministre d’État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République de Côte d’Ivoire, Nialé Kaba a salué, jeudi à Rabat, les initiatives portées par le Maroc, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur du continent africain.

Lors d’un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, à l’issue de leurs entretiens, Mme Kaba, qui effectue sa première visite de travail dans le Royaume, a mis en avant l’importance du Processus des États Africains Atlantiques ainsi que de l’Initiative Royale visant à favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan atlantique.

Mme Kaba s’est également félicitée de la solidité des relations historiques unissant la Côte d’Ivoire et le Maroc, saluant une coopération bilatérale multiséculaire qui s’est considérablement renforcée, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président ivoirien Alassane Ouattara.

La cheffe de la diplomatie ivoirienne a, par ailleurs, mis en avant le dynamisme du secteur privé marocain en Côte d’Ivoire, notant que les entreprises marocaines contribuent activement au développement économique et aux grands chantiers structurants du pays.

A cet égard, elle a indiqué que cette rencontre a été aussi l’occasion d’examiner les moyens de renforcer les mécanismes de la coopération économique et d’insuffler une nouvelle dynamique aux investissements et aux échanges bilatéraux, notamment dans le cadre du Groupe d’impulsion économique Maroc-Côte d’Ivoire.

Mme Kaba a, en outre, exprimé la volonté de la Côte d’Ivoire de tirer profit de l’expérience marocaine en matière de développement économique et de coopération Sud-Sud, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement ivoirien 2026-2030.

Elle a, par ailleurs, fait part de sa gratitude au Maroc pour les bourses accordées chaque année aux étudiants ivoiriens, mettant en avant l’importance de la coopération bilatérale dans le domaine de l’éducation et du renforcement des compétences.

LR/MAP