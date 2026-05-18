Maroc-Liberia | Signature d’un MoU pour le renforcement de la coopération sécuritaire

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Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, et l’Inspecteur général de la Police nationale de la République du Liberia, Gregory Coleman, ont signé, lundi à Rabat, un mémorandum d’entente (MoU) portant sur le renforcement de la coopération sécuritaire.

La cérémonie de signature de ce mémorandum a eu lieu dans l’espace accueillant la 7ème édition des Journées Portes ouvertes de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), indique un communiqué de la DGSN.

S’inscrivant dans le cadre de la volonté des deux pays de renforcer les liens d’amitié et de coopération technique et le partenariat opérationnel entre les services de police des deux pays, ce MoU traduit la conviction des deux pays que la coopération constitue un socle pour consolider la sécurité commune, précise la même source.

Il vise à asseoir une base solide de la coopération policière permettant de lutter contre les différentes formes du crime transfrontalier, le terrorisme et l’extrémisme violent, à travers l’échange des informations, l’assistance technique, la coopération opérationnelle et le renforcement des capacités des services sécuritaires.

Le mémorandum d’entente prévoit également d’élargir la coopération policière entre les deux pays, pour intégrer la coordination des efforts et des plans d’action dans les domaines de la migration, de la police des frontières, de la police scientifique et technique, de la formation policière et du développement des méthodes de formation pour développer les compétences policières.

La signature de ce nouveau mémorandum d’entente dans le domaine de la coopération sécuritaire témoigne de l’importance de raffermir les partenariats sécuritaires en Afrique, afin de consolider la coopération Sud-Sud. Elle reflète aussi la volonté de la DGSN de s’ouvrir sur de nouveaux partenaires régionaux et internationaux afin de consacrer le modèle sécuritaire marocain et de servir les intérêts supérieurs du Royaume, conclut le communiqué.

LR/MAP