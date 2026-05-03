M. Amrani s’entretient avec le Directeur exécutif du Groupe de travail de la Maison Blanche pour la Coupe du Monde 2026

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L’ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis, Youssef Amrani, a eu des entretiens à Washington avec le Directeur exécutif du Groupe de travail de la Maison Blanche pour la Coupe du Monde 2026, Andrew Giuliani, une rencontre qui traduit à la fois un fort intérêt de coopération et l’amitié historique liant le Royaume et les Etats-Unis.

Mandaté par le Président Donald Trump, Andrew Giuliani pilote ce qui s’annonce comme le plus grand rendez-vous sportif mondial, prévu du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, ainsi qu’au Mexique et au Canada. Véritable chef d’orchestre de cette manifestation d’envergure, il incarne le point focal et la cheville ouvrière d’une architecture complexe et hiérarchisée, mise en place sous le leadership du Président et du Vice-Président des États-Unis, afin d’assurer l’accueil dans les meilleures conditions de millions de supporters venus du monde entier, dont les supporters des Lions de l’Atlas.

L’échange stratégique avec le Maroc constitue, de l’aveu même du responsable américain, une priorité et un engagement fédérateur. Premier pays à avoir reconnu l’indépendance des États-Unis, le Royaume se distingue également comme futur pays hôte, aux côtés de l’Espagne et du Portugal, de la Coupe du Monde 2030, prenant ainsi le relais de l’édition 2026.

Le Directeur exécutif du Groupe de travail de la Maison Blanche s’est également réjoui “des infrastructures extraordinaires réalisées au Royaume pour promouvoir le football au niveau mondial”, en confiant que le Président de la FIFA lui a même exprimé son “admiration” pour la réussite du modèle marocain propulsé par une Vision Royale clairvoyante, mettant le sport au service du développement.

La rencontre a permis à M. Giuliani de souligner sa pleine disponibilité, ainsi que celle des autorités américaines, à collaborer étroitement avec le Maroc afin de faire des échéances de 2026 et de 2030 “deux grands succès”, appelés à renforcer davantage l’exemplarité d’une alliance bilatérale d’exception.

Ces entretiens, également marqués par la présence du directeur des Affaires internationales au Département américain de la sécurité intérieure, Simon Bland, font écho à un engagement plus large de Washington de coordonner, collaborer et construire avec le Maroc des approches opérationnelles efficientes pour que les expériences de chacun puissent bénéficier à tous.

Une volonté d’autant plus marquée que cette édition 2026 de la Coupe du monde connaîtra une affluence spectaculaire, avec 5 millions de tickets déjà vendus et le nombre de demandes pour les tickets ayant dépassé les 500 millions depuis le lancement de la 1ere phase de ventes par la FIFA en janvier 2026.

Pour sa part, M. Amrani a souligné que ce rendez-vous sportif mondial représente une “fenêtre ouverte sur la vivacité, la profondeur et le déterminisme d’une alliance, mais surtout d’une amitié sans faille entre le Royaume du Maroc et les États-Unis d’Amérique”.

Il a relevé à cet égard que “l’immense joie pour le Maroc d’accueillir la Coupe du Monde 2030 est d’autant plus prononcée par le fait que le Royaume prendra la relève d’une édition 2026 organisée par nos partenaires américains, alors même que nous célébrons cette année le 250e anniversaire de nos relations bilatérales”.

“Premier pays à avoir reconnu l’indépendance des États-Unis, le Maroc continue de construire, en football comme en diplomatie, une très belle histoire, croisant les chemins de deux alliés liés par le temps et par le cœur”, a-t-il dit.

L’ambassadeur s’est, par ailleurs, félicité des contacts étroits déjà engagés avec les autorités américaines, notamment en matière de sécurité, rappelant que le Royaume a été nommément désigné, au plus haut niveau de l’État américain, comme partenaire appelé à prendre part au Groupe de travail de la Maison Blanche dédié à la Coupe du Monde de la FIFA. “Un signal qui traduit bien plus qu’une simple coopération, une confiance inaltérée qui ne cesse de croître entre nos deux pays”, a-t-il estimé.

Tout en saluant cette coopération stratégique en perspective des prochaines grandes échéances sportives mondiales, notamment la Coupe du Monde 2026, le diplomate marocain a relevé que cette reconnaissance illustre la confiance accordée au Maroc, dont l’expertise, le professionnalisme et la capacité éprouvée à gérer des événements de portée internationale ne cessent d’être salués à l’échelle mondiale.

LR/MAP