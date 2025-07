M.Bourita | Le Maroc et l’Équateur partagent les mêmes aspirations de souveraineté, d’intégration et de dialogue structuré

Bien qu’appartenant à deux espaces géographiques distincts, le Maroc et l’Équateur partagent les mêmes aspirations en matière de souveraineté, d’intégration et de dialogue structuré, a affirmé, vendredi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Les deux pays réaffirment aujourd’hui que “le Sud peut s’ériger en espace d’influence et de rapprochement politique, loin des politiques attisant la division”, a souligné M. Bourita lors d’un point de presse conjoint avec la ministre équatorienne des Relations extérieures, Gabriela Sommerfeld, en visite de travail au Royaume.

Il a rappelé la décision historique de l’Equateur, le 22 octobre 2024, portant sur la rupture de toutes ses relations avec la pseudo “rasd et sur le renforcement de ses liens avec le Royaume du Maroc, mettant en avant le message adressé, en décembre dernier, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Président Daniel Noboa, pour faire part de l’appréciation du Royaume de cette décision, marquant ainsi l’ouverture d’un nouveau chapitre dans les relations entre le Maroc et ce pays d’Amérique latine.

A cet égard, M. Bourita a souligné que Sa Majesté le Roi a réaffirmé, à cette occasion, l’engagement du Maroc dans le cadre de cette nouvelle dynamique à œuvrer en tant que partenaire solide de la République d’Équateur dans tous les domaines.

La visite de Mme Sommerfeld, a-t-il fait remarquer, constitue un tournant majeur dans les relations bilatérales, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de Son Excellence le président Daniel Noboa. En dépit de la distance géographique, les deux pays sont en mesure de bâtir un modèle de partenariat Sud-Sud singulier et riche au service des deux peuples et de la consolidation de la sécurité et de la stabilité régionales et internationales, a-t-il dit.

Dans ce sens, M. Bourita a indiqué avoir convenu avec son homologue de la nécessité du renforcement du dialogue politique entre le Maroc et l’Équateur et de la conclusion d’un mémorandum d’entente entre les diplomaties marocaine et équatorienne, afin d’instaurer une meilleure concertation et coordination sur les questions régionales et internationales, ainsi qu’au sein des fora régionaux et organisations multilatérales, compte tenu de la convergence des points de vue des deux pays sur plusieurs questions.

Les deux parties se sont également accordées pour approfondir la coopération économique et commerciale bilatérale, a-t-il noté, relevant que Mme Sommerfeld se réunira dans les prochains jours avec plusieurs acteurs économiques marocains dans divers secteurs et effectuera des visites à des structures économiques marocaines d’envergure, en vue d’explorer les opportunités de renforcement de la coopération entre les deux pays dans tous les domaines.

Compte tenu de l’importance que revêt la sécurité alimentaire, M. Bourita a affirmé que le Maroc et l’Équateur œuvreront à renforcer une coopération stratégique dans ce domaine, en plus de consolider leur coopération bilatérale en matière de migration et de lutte contre les réseaux de criminalité transnationale organisée, à travers l’instauration d’un dialogue sécuritaire axé sur la coordination face aux défis y afférents.

À cet égard, M. Bourita a exprimé “le soutien total du Royaume du Maroc aux efforts audacieux de l’Équateur en matière de lutte contre la criminalité transnationale et les réseaux de trafic de drogues et les actes de violence qui les accompagnent”, soulignant que l’Équateur, sous la conduite de Son Excellence le Président Daniel Noboa, a fait preuve d’une volonté politique ferme en vue de consacrer la sécurité et la primauté de la loi.

Il a ajouté que le Royaume du Maroc salue toutes les initiatives prises par la République de l’Équateur en matière de lutte contre la criminalité organisée, tant au niveau international que régional, ainsi que dans les instances internationales et multilatérales, y compris l’Organisation des Nations Unies (ONU) et ses organes compétents en la matière.

Par ailleurs, M. Bourita a souligné que les relations bilatérales ont été marquées aujourd’hui par un événement majeur, à savoir l’inauguration de l’ambassade de la République de l’Équateur à Rabat, première représentation diplomatique de ce pays dans la région du Maghreb.

Il a indiqué que le Maroc examine, à son tour, l’ouverture prochaine d’une représentation diplomatique à Quito, dans le cadre de la réciprocité, en perspective de l’ériger ultérieurement en ambassade afin de renforcer la coopération entre les deux pays.

Ces deux représentations diplomatiques constitueront un mécanisme de coordination et de coopération entre les acteurs économiques, culturels et associatifs des deux pays, a-t-il fait savoir.

À cet égard, a ajouté M. Bourita, il a été convenu d’inclure l’Équateur dans la liste des pays bénéficiaires du visa électronique (e-visa) instauré par le Maroc.

Il a précisé que cette mesure permettra aux personnes disposant de visas délivrés par certains pays d’entrer au Maroc sans avoir besoin d’un visa marocain, ajoutant qu’un système de déclaration préalable remplacera le visa à compter du mois prochain.

