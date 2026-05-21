Le Maroc et la Côte d’Ivoire liés par une relation exemplaire et de référence en matière de coopération africaine (M. Bourita)

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Le Maroc et la Côte d’Ivoire entretiennent une relation “exemplaire et de référence” en matière de coopération africaine, à la faveur la sollicitude particulière de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de Son Excellence le Président Alassane Ouattara, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

S’exprimant lors d’un point de presse à l’issue de ses entretiens avec la ministre d’État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de Côte d’Ivoire, Nialé Kaba, M. Bourita a qualifié de “très fructueuse” cette première visite de la responsable ivoirienne dans le Royaume en cette qualité, soulignant que les liens bilatéraux se sont consolidés grâce aux multiples visites de Sa Majesté le Roi dans ce pays, qui ont été couronnées par la signature de près de 150 accords bilatéraux et le lancement de projets structurants dans les domaines de l’industrie, de l’immobilier, des infrastructures et de la sécurité.

La Côte d’Ivoire demeure la “première destination des investissements du secteur privé marocain en Afrique”, a-t-il ajouté, relevant que les relations maroco-ivoiriennes figurent parmi les plus diversifiées et les plus efficaces au niveau bilatéral en Afrique, au vu de la multiplicité des mécanismes de coopération et de l’implication de divers acteurs.

Les entretiens ont porté sur les moyens d’activer plusieurs mécanismes de coopération bilatérale, notamment les préparatifs de la prochaine session de la Grande Commission Mixte qui se tiendra en Côte d’Ivoire ainsi que la dynamisation du Groupe d’impulsion économique maroco-ivoirien, qui réunit les secteurs public et privé des deux pays, a fait observer le ministre.

Il a noté que la Côte d’Ivoire joue un rôle pivot dans plusieurs Initiatives Royales stratégiques, en particulier le projet de Gazoduc Afrique-Atlantique, qui a franchi des “étapes avancées” après la validation de l’accord intergouvernemental par les dirigeants de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), ainsi que le Processus des États Africains Atlantiques.

Par ailleurs, le ministre a fait savoir qu’il a été convenu de porter de 150 à 200 le nombre des bourses octroyées aux étudiants ivoiriens au Maroc dès la prochaine rentrée universitaire, contribuant ainsi à l’amélioration de leurs conditions de séjour et de formation.

Les deux parties ont également examiné une série de défis de l’Afrique sur les plans sécuritaire, économique et environnemental ainsi que les moyens de renforcer l’action africaine commune et de défendre les intérêts du continent dans les fora régionaux et internationaux, a souligné M. Bourita.

Le ministre a en outre réitéré les remerciements du Royaume à la Côte d’Ivoire pour ses “positions constantes” sur la question du Sahara marocain, la qualifiant de “partenaire et d’alliée” du Maroc dans cette cause.

M. Bourita a également félicité la République de Côte d’Ivoire pour le succès des récentes échéances électorales, estimant qu’elles consacrent le processus de stabilité et de développement que connaît le pays sous la conduite du Président Alassane Ouattara.

Cette visite a ainsi constitué une opportunité d’envisager les futures étapes des relations maroco-ivoiriennes, conformément aux Directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président Alassane Ouattara, a-t-il conclu.

LR/MAP