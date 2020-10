Maroc-Italie | Une amitié séculaire “La Presse”

Partager Facebook

L’agence de presse italienne “La Presse” a souligné que la rencontre mercredi à Rome entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et le ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Luigi Di Maio est une consécration de l’amitié séculaire entre les deux pays.

La Presse a relevé dans ce sens que les entretiens qui ont eu lieu entre MM. Bourita et Di Maio reflètent la volonté commune de l’Italie et du Maroc d’élever la coopération bilatérale au plus haut niveau.

L’agence de presse italienne s’est fait l’écho de la déclaration de M.Di Maio qui a affirmé que le Maroc est un partenaire central de l’Italie “non seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan culturel et économique”, ajoutant que “les discussions ont été instructives et ont permis des échanges pertinents de points de vue”.

Lors de ces entretiens, a poursuivi la même source, le ministre italien des Affaires étrangères a souligné que “malgré la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, les échanges entre les deux pays ont augmenté en 2019 de 4,6%”, rappelant à cet égard l’importante présence d’entreprises italiennes au Maroc dans divers secteurs. Il a indiqué que les entretiens avec M. Bourita ont été l’occasion de discuter des perspectives qu’offre le marché marocain à ces entreprises.

L’agence a fait observer à ce propos que de nombreuses entreprises “sont particulièrement intéressées par le marché marocain afin d’investir dans les domaines de l’énergie et des infrastructures”, soulignant “la pleine disposition de l’Italie à organiser le “Business Forum”, dès que les conditions le permettront, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire”.

La Presse a précisé par ailleurs que M. Bourita a réitéré, pour sa part, la volonté du Maroc de renforcer ses relations avec l’Italie et de les hisser au niveau d’un partenariat stratégique riche et multidimensionnel.

D’autre part, l’agence de presse a indiqué que l’Italie apprécie l’engagement du Maroc dans le dossier libyen et les récentes initiatives qui ont permis de réunir les délégations libyennes à Bouznika, citant M. Bourita qui a affirmé que «le Maroc apprécie hautement la position constante, constructive et positive de l’Italie concernant le dossier libyen”.

La même source relève, en outre, que le chef de la diplomatie italienne a exprimé la satisfaction de son pays quant au niveau de coopération bilatérale dans le domaine migratoire.

LR