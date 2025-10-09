La Princesse Lalla Hasnaa participe à une réception au Congrès Mondial de la Nature à Abou Dhabi

Partager Facebook

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, a pris part, jeudi à Abou Dhabi, à une réception offerte en l’honneur des hautes personnalités participant au Congrès Mondial de la Nature de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN).

Au cours de cette réception, Son Altesse Royale a rencontré Mme Amna Al Dhahak Al Shamsi, ministre émiratie du changement climatique et de l’environnement, Dr. Shaikha Salem Al Dhaheri, Secrétaire générale de l’Agence pour l’environnement d’Abou Dhabi, Mme Razan Al Mubarak, présidente de l’UICN, Mme Astrid Schomaker, Secrétaire exécutive de la Convention sur la diversité biologique, Mme Musonda Mumba, Secrétaire générale de la Convention de Ramsar sur les zones humides, Mme Grethel Aguilar, Directrice générale de l’UICN et Mme Patricia Ricard, Présidente de l’Institut océanographique Paul Ricard.

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa a également rencontré SAR Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah, Prince héritier de l’État de Pahang (Malaisie), M. Achim Steiner, ancien administrateur du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), M. David Obura, directeur de CORDIO Afrique de l’Est et préside la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), M. Marco Lambertini, Coordinateur de l’Initiative Nature Positive, Mme Francisca Cortes Solari, présidente de la Fondation Solari, M. Antonio Herman Benjamin, président du Tribunal supérieur de justice du Brésil et ancien président de la Commission mondiale du droit de l’environnement de l’UICN, ainsi que Mme Amy Fraenkel, Secrétaire exécutive de la Convention sur les espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS).

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, avait auparavant pris part, au Centre National des Expositions d’Abou Dhabi, en tant qu’invitée d’honneur, au Congrès Mondial de la Nature de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature.

