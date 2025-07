La mise à niveau du secteur de la santé, une locomotive essentielle pour la vision de SM le Roi (Akhannouch)

Partager Facebook

La mise à niveau du secteur de la santé est une locomotive essentielle pour la mise en œuvre de la vision de SM le Roi Mohammed VI, en vue de la réalisation du développement socio-économique escompté, a affirmé, lundi à la Chambre des Représentants, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Intervenant à la séance plénière consacrée aux questions adressées au Chef du gouvernement sur la politique générale et axée sur “Le système national de santé, entre les réalisations actuelles et les aspirations futures “, M. Akhannouch a souligné que la réforme du système de la santé confirme le sérieux des engagements de l’Exécutif et traduit sa réelle volonté politique de créer un changement structurel dans ce secteur.

La mise à niveau du secteur de la santé n’est nullement une réforme sectorielle secondaire, mais une locomotive essentielle pour la mise en œuvre de la vision de SM le Roi Mohammed VI pour le Maroc de demain, et la réalisation du développement socio-économique souhaité, a-t-il poursuivi.

Il a, dans ce sens, indiqué que le gouvernement mène une réforme radicale et globale du système de santé, à travers l’adoption d’une série de décisions et d’une batterie de mesures inédites, ayant contribué à une véritable transformation du secteur.

Ainsi, le gouvernement, a-t-il rappelé, a promulgué la loi cadre relative au système national de santé, qui constitue le socle de toutes les mesures de réforme, en vue de mettre en place un secteur de santé moderne et efficient, ajoutant que ce cadre législatif repose sur quatre principaux axes, à savoir l’instauration d’une bonne gouvernance et le renforcement de sa dimension régionale, la formation et l’encouragement des ressources humaines, la mise à niveau de l’offre de santé et la consolidation de la digitalisation du secteur.

En concrétisation de cette vision ambitieuse, le gouvernement a déployé des efforts colossaux pour mobiliser le financement nécessaire pour cette refonte, puisque le budget dédié au secteur a été revu à la hausse de manière inédite, passant de 19,7 milliards de dirhams (MMDH) en 2021, à 32,6 MMDH en 2025, soit une hausse de plus de 65% au cours de l’actuel mandat gouvernemental, a précisé M. Akhannouch.

De même, il a mis en avant le succès réalisé en matière de généralisation de la couverture médicale à tous les Marocains, de manière équitable et sans exception, alors que ce droit était auparavant réservé à des catégories limitées, majoritairement des fonctionnaires et des salariés.

La garantie de la sécurité sanitaire est devenue pour l’Exécutif un levier stratégique pour accompagner le chantier de la généralisation de la couverture sanitaire, conformément aux Hautes Orientations Royales et à l’échéancier établi à ce sujet, a-t-il conclu.

LR/MAP