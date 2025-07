Berlin-Rabat | Wadephul et Bourita réaffirment leur volonté de renforcer le dialogue stratégique

Le nouveau ministre allemand des Affaires étrangères, Johann David Wadephul, a salué, lundi, la collaboration étroite entre son pays et le Royaume du Maroc dans divers domaines tels que, l’économie, l’énergie et l’emploi.

Dans un entretien téléphonique, le premier du genre du nouveau Chef de la diplomatie allemande, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, les deux parties ont salué l’excellence des relations entre le Royaume du Maroc et la République Fédérale d’Allemagne, tout en réaffirmant l’engagement des deux pays à poursuivre la dynamique positive qui caractérise leur relation bilatérale.

Les deux ministres ont exprimé leur volonté de renforcer davantage ces relations, en les projetant vers un partenariat stratégique tourné vers l’avenir.

A ce titre, les deux responsables ont confirmé leur intention de poursuivre le Dialogue Stratégique, mis en place par la Déclaration conjointe de Rabat en 2022, et qu’ils coprésident de manière régulière et structurée. La prochaine session de ce Dialogue se tiendra à Rabat.

M. Wadephul a exprimé sa volonté de poursuivre une collaboration engagée avec son homologue, M. Bourita, dans le cadre du Dialogue Stratégique entre les deux pays.

Ils ont également souligné l’importance de renforcer davantage la concertation et la coordination sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, en particulier celles qui présentent une importance stratégique et prioritaire pour chacun des deux pays.

LR/MAP