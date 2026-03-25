La Princesse Lalla Hasnaa représente le Maroc à Washington au sommet Fostering the Future Together

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Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa a, sur invitation de Madame Melania Trump, Première Dame des Etats-Unis d’Amérique, représenté le Royaume du Maroc, mercredi à la Maison Blanche à Washington, au sommet de la Coalition mondiale pour les enfants “Fostering the Future Together” (Construire l’avenir ensemble).

L’initiative “Fostering the Future Together” a pour principal objectif d’améliorer le bien-être des enfants et de promouvoir leur autonomisation à l’ère numérique grâce à l’éducation, à l’innovation et à la technologie.

Au début du sommet, ponctué d’un mot de bienvenue dit par un humanoïde, Madame Melania Trump a prononcé une allocution dans laquelle elle a souligné que dans un monde en pleine transformation grâce notamment à l’Intelligence Artificielle, la mission de la nouvelle Coalition consistera à donner aux enfants les moyens d’agir grâce à la technologie et à l’éducation, appelant l’ensemble des pays et institutions partenaires à prendre des initiatives concrètes à l’issue de ce sommet inaugural.

Dans ce sens, elle a notamment plaidé pour l’organisation de réunions régionales, la collaboration avec le secteur privé, la facilitation de l’accès à la technologie pour ceux qui ont besoin d’aide, la mise en place d’une législation novatrice pour protéger les enfants et le renforcement de la coopération entre pays membres.

Dans son intervention à cette rencontre, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa a affirmé que le Royaume du Maroc salue le leadership visionnaire de la Première Dame des États-Unis d’Amérique pour avoir lancé cette importante coalition, soulignant que le Maroc est honoré de participer à cette coalition qui reflète une vision commune.

“Préparer nos enfants à l’ère numérique ne constitue pas seulement un devoir national, mais il s’agit d’une responsabilité mondiale partagée”, a soutenu Son Altesse Royale, ajoutant que “Nous devons agir ensemble dès maintenant, sinon le fossé entre ceux bénéficiant de la technologie et ceux laissés pour compte ne fera que se creuser davantage”.

Dans ce sens, a précisé SAR la Princesse Lalla Hasnaa, la technologie doit promouvoir l’autonomisation des personnes et la réduction des inégalités, au lieu de les accentuer.

Son Altesse Royale a, en outre, souligné que le Royaume du Maroc s’engage, dans le cadre de la coalition “Fostering the Future Together”, à élargir et à renforcer les plateformes nationales existantes de protection digitale, ainsi qu’à développer les programmes nationaux d’alphabétisation numérique et d’inclusion.

De plus, a dit SAR la Princesse Lalla Hasnaa, le Royaume du Maroc est pleinement disposé à partager ses meilleures pratiques et son expérience en matière de protection digitale des enfants avec les partenaires du continent africain en vue de favoriser l’apprentissage collectif et de consolider la coopération internationale.

Cette rencontre a été notamment marquée par les allocutions prononcées par Mme Brigitte Macron (France), Son Altesse Sheikha Alyazia bint Saif Al Nahyan (Emirats Arabes Unis), Mme Marta Nawrocka (Pologne), Mme Maricel Cohen de Mulino (Panama), Dr. Fatima Maada (Sierra Leone) et S.E. Gertrude Mutharika (Malawi).

Au terme de cette rencontre de haut niveau, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a posé pour une photo-souvenir avec la Première Dame des Etats-Unis d’Amérique, avant de poser pour une photo de famille avec les Chefs de délégations participants.

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa a, ensuite, pris part à une réception offerte à la Maison Blanche par Madame Melania Trump en l’honneur des personnalités invitées.

Le sommet de la Coalition mondiale pour les enfants “Fostering the Future Together”, marqué par la présence des représentants d’une quarantaine de pays et de plusieurs entreprises américaines de technologie de premier plan, a été l’occasion pour présenter les engagements nationaux en la matière et procéder au lancement de la coopération formelle dans le cadre de cette Coalition.

LR/MAP