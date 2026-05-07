Le Maroc célèbre, ce vendredi, le 23è anniversaire de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan

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La Famille Royale et le peuple marocain célèbrent, vendredi, dans la joie et l’allégresse, le 23e anniversaire de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, un heureux événement traduisant la dimension réelle de l’attachement indéfectible du peuple marocain au Glorieux Trône Alaouite, garant de l’unité et de la stabilité du Royaume.

Cet anniversaire vient rappeler le souvenir des instants joyeux du jeudi 8 mai 2003, lorsque le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonça la naissance bénie, au Palais Royal de Rabat, d’un garçon que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a bien voulu baptiser du prénom de Moulay El Hassan, en hommage à la mémoire de Son Auguste Grand-Père, feu SM le Roi Hassan II, que Dieu ait son âme en Sa sainte miséricorde.

La célébration du 23e anniversaire de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan offre une occasion renouvelée pour réaffirmer l’attachement immuable des Marocains au Glorieux Trône Alaouite, à travers le serment d’allégeance les unissant à SM le Roi, Amir Al-Mouminine, défenseur de la foi et garant des intérêts suprêmes de la Nation et des citoyens.

Cet heureux événement est également l’occasion de revenir sur les principales activités de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan ayant marqué l’année écoulée, notamment la nomination, samedi dernier, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan au poste de Coordinateur des Bureaux et Services de l’Etat-Major Général des Forces Armées Royales.

Le 30 avril, Son Altesse Royale a présidé, à Rabat, la cérémonie d’ouverture de la 31e édition du Salon International de l’Edition et du Livre (SIEL), organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

Le 13 avril et sur Ordre de Sa Majesté le Roi, Son Altesse Royale le Prince Héritier avait procédé à l’inauguration de la “Tour Mohammed VI”, une nouvelle icône architecturale et un emblème de modernité qui symbolise l’émergence et le rayonnement des deux villes jumelles de Rabat et Salé, sous l’impulsion du Souverain.

Le 21 décembre 2025, SAR le Prince Héritier avait présidé, au Stade “Prince Moulay Abdellah” à Rabat, la cérémonie d’ouverture de la 35e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-Maroc 2025).

Le 22 octobre de la même année et sur Hautes Instructions de SM le Roi, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a présidé, au Palais Royal de Rabat, une cérémonie offerte par le Souverain en l’honneur des membres de l’Équipe nationale de football des moins de 20 ans, à la suite de leur sacre à la Coupe du Monde 2025 organisée au Chili.

Quatre jours auparavant, Son Altesse Royale le Prince Héritier a présidé le Grand Prix de Rabat 2025 du Longines Global Champions Tour, une prestigieuse compétition qui consolide la position du Maroc comme acteur incontournable du calendrier équestre international.

Le 29 septembre, Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan a présidé, au Parc d’Expositions Mohammed VI, la cérémonie d’ouverture de la seizième édition du Salon du cheval d’El Jadida, qui s’est poursuivie jusqu’au 05 octobre, jour au cours duquel SAR le Prince Héritier avait présidé, au même Parc d’expositions, la cérémonie de remise du Grand Prix Sa Majesté le Roi Mohammed VI de saut d’obstacles, organisé dans le cadre de la finale de la 14e édition du Morocco Royal Tour CSI 4*W.

Le 04 septembre, Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan a procédé, sur Ordre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, à l’inauguration du stade “Prince Moulay Abdellah” de Rabat, après des travaux de reconstruction ayant permis de mettre cette prestigieuse infrastructure sportive en conformité avec les normes FIFA 2030.

Par ailleurs, et sur Ordre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, Son Altesse Royale le Prince Héritier a reçu, le 25 août au Palais Royal de Tétouan, les enfants maqdessis ayant participé à la 16e édition des colonies de vacances organisées par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.

Le 31 juillet, Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan avait, sur Ordre de SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major général des Forces Armées Royales (FAR), reçu, au Cercle-mess officiers de la Garde Royale à Tétouan, un message de vœux, de fidélité et de loyalisme adressé au Souverain par la famille des FAR à l’occasion du 26e anniversaire de l’accession de SM le Roi au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.

SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan avait, à cette occasion, reçu les majors de promotion lauréats des grandes écoles et instituts militaires et paramilitaires, avant de présider un déjeuner offert par SM le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major général des FAR en l’honneur des personnalités invitées à la cérémonie de prestation de serment de la promotion “Sultan Ahmed Al-Mansour Al-Dahbi”.

Le 04 juin, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a présidé, sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, au Collège Royal de l’Enseignement Militaire Supérieur (CREMS) à Kénitra, la cérémonie de sortie des promotions du Cours Supérieur de Défense et du Cours Etat-Major.

Le 14 mai, Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan avait, sur Ordre de SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, présidé, au Cercle Mess Officiers de Rabat, le déjeuner offert par Sa Majesté le Roi, à l’occasion du 69e anniversaire de la création des FAR.

Son Altesse Royale a, de même, été présent aux côtés de SM le Roi, Amir Al-Mouminine à l’occasion de la veillée religieuse en commémoration de Laylat Al-Qadr bénie et de la prière de l’Aïd Al-Fitr.

Chacune des activités officielles de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan vient ainsi perpétuer une longue tradition qui a pour objectif d’initier le Prince Héritier à l’exercice de responsabilités qu’il sera appelé à assumer au sein d’une société qui demeure attachée à ses nobles valeurs authentiques, à son identité plurielle et au Glorieux Trône Alaouite.

LR/MAP