Réunion ministérielle UE-Voisinage Sud | Bourita tient une série d’entretiens bilatéraux

Le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, Nasser Bourita, a tenu, lundi à Bruxelles, une série d’entretiens bilatéraux en marge de sa participation à la 5ème Réunion ministérielle Union européenne (UE)-Voisinage Sud.

Le ministre, accompagné notamment de l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’UE, Ahmed Reda Chami, s’est entretenu avec la Commissaire européenne pour la Méditerranée, Dubravka Šuica, des moyens de renforcer le partenariat entre le Maroc et l’UE.

Cet entretien a été axé sur l’engagement du Royaume dans le futur Pacte pour la Méditerranée, destiné à donner un nouvel élan au partenariat entre les deux rives de la Méditerranée, dans le cadre de la politique de voisinage de l’UE.

M. Bourita a également eu des entretiens avec la Haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas. Les deux responsables ont échangé sur le partenariat stratégique entre le Maroc et l’Union, ainsi que différentes questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Par la suite, M. Bourita a eu des échanges avec le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération, José Manuel Albares, avec lequel il a passé en revue les liens de coopération bilatérale et examiné les moyens à même de les développer davantage, dans le cadre du dialogue et de la concertation constants entre les deux pays.

Par ailleurs, M. Bourita a eu, en marge de cette réunion ministérielle, des échanges avec plusieurs de ses homologues, dont les ministres des affaires étrangères de Jordanie, d’Égypte et de Slovénie, notamment.

La 5ème Réunion ministérielle UE-Voisinage Sud vise à échanger les points de vue sur le futur Pacte pour la Méditerranée, qui doit être présenté à l’automne prochain, à l’occasion du 30ème anniversaire de la Déclaration de Barcelone.

