La Princesse Lalla Hasnaa préside le Grand Prix de saut d’obstacles Longines Global Champions Tour 2024

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa a présidé, dimanche à Rabat, le Grand Prix de saut d’obstacles de Longines Global Champions Tour 2024.

A son arrivée au village équestre, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a été accueillie par Moulay Abdellah Alaoui, président de la Fédération Royale Marocaine des sports équestres, avant de passer en revue une section des Forces Auxiliaires qui rendait les honneurs.

SAR la Princesse Lalla Hasnaa a été, par la suite, saluée par le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, M. Mohammed Sadiki, le ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication, M. Mohamed Mehdi Bensaid, l’ambassadeur de l’Etat du Qatar à Rabat, Abdullah bin Thamer Al Thani, le secrétaire général du ministère de l’éducation nationale, du préscolaire et des sports, M. Younes Shimi, le président du comité national olympique marocain, M. Faïçal Laraïchi, le wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, M. Mohamed Yacoubi, le président du Conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra, M. Rachid El Abdi, la présidente du Conseil communal de Rabat, Mme Fatiha El Moudni, et le président du conseil de la préfecture de Rabat, Abdelaziz Derouiche.

Son Altesse Royale a été également saluée par M. Adel El Fakir, directeur général de l’Office national des aéroports et Commissaire général de l’Année culturelle Qatar-Maroc 2024, Cheikh Fahad Bin Khalifa Al Thani, chef du cabinet de S.E Sheikha Mayassa bint Hamad Al Thani, S.E.M Issa bin Mohammed Al Mohannadi, membre du bureau exécutif du Qatar Museum, M. Jan Tops, président de Global Champions Tour et M. Urs Schiendorfer, consultant mondial Longines pour les sports équestres.

Par la suite, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a regagné le Salon d’honneur d’où Son Altesse Royale a suivi la finale de ce prestigieux événement de saut d’obstacles.

Au terme de cette compétition, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a remis le Grand Trophée de Longines Global Champions Tour (édition 2024) à l’Autrichien Max Kühner, qui a occupé la première place du classement à l’issue des 15 étapes de ce circuit international, alors que les 2è et 3è places sont revenues respectivement à Christian Kukuk (Allemagne) et à Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Allemagne).

Son Altesse Royale a, par la suite, posé pour une photo souvenir avec les trois cavaliers vainqueurs.

A cette occasion, il a été aussi procédé à la remise des prix aux grooms qui ont rejoint les vainqueurs sur le podium.

Quant au Grand Prix de saut d’obstacles de l’ultime étape de Longines Global Champions Tour, qui s’est déroulée à Rabat, il a été remporté par le cavalier espagnol Eduardo Alvarez Aznar, alors que les 2è et 3è Prix ont été décrochés respectivement par la Suédoise Malin Baryard-Johnsson et l’Allemande Janne Friederike Meyer-Zimmermann.

Après des villes iconiques telles que Paris, New York, Monaco et Ryad, la célèbre compétition équestre de saut d’obstacles, Longines Global Champions Tour 2024, s’est déroulé pour la toute première fois à Rabat, au Maroc, du 18 au 20 octobre.

Ce prestigieux événement, dont la renommée est planétaire, s’est tenu pour la première fois en terre africaine. Il s’inscrit dans le cadre de l’Année culturelle Maroc-Qatar 2024 qui, initiée par “Years of Culture”, témoigne de la profondeur des liens forts et historiques entre les deux peuples frères et les deux Chefs d’Etat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani.

La tenue à Rabat de ce circuit de saut d’obstacles revêt une haute valeur symbolique d’autant plus que le Maroc a eu au fil des siècles un attachement particulier à l’égard du cheval, cette créature divine enracinée dans les traditions patrimoniales du Royaume.

Le Longines Global Champions Tour est, en effet, la plus grande série de saut d’obstacles au monde. Le circuit promeut l’excellence dans les sports équestres, mettant en valeur les plus hauts niveaux de compétition et d’esprit sportif.

LR/MAP