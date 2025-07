M. Alvarado | Le Guatemala et le Maroc partagent une vision stratégique tournée vers l’avenir

Partager Facebook

La République du Guatemala et le Royaume du Maroc partagent une vision stratégique tournée vers l’avenir, a affirmé jeudi à Rabat le ministre guatémaltèque des Relations extérieures, Carlos Ramiro Martinez Alvarado.

“Nos deux pays sont unis non seulement par des liens historiques d’amitié, mais aussi par une vision commune stratégique, orientée vers l’avenir et fondée sur le dialogue politique, la coopération agissante et le respect mutuel”, a souligné M. Alvarado lors d’un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Se réjouissant de la solidité et de l’excellence des relations liant les deux pays “amis, alliés et partenaires”, le chef de la diplomatie guatémaltèque a mis en avant l’importance de revigorer davantage les liens de coopération bilatérale, notamment dans les domaines politique, économique et culturel.

Il a, dans ce contexte, loué la forte dynamique de développement tous azimuts que connaît le Royaume, soulignant l’importance pour les deux parties de partager leurs expériences dans les secteurs prioritaires comme la gestion migratoire, la sécurité, la sécurité alimentaire ou encore les énergies renouvelables.

Par ailleurs, le ministre guatémaltèque a salué le Leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI sur les plans régional et international, ainsi que le rôle pionnier du Royaume à l’échelle africaine, sous la Conduite éclairée du Souverain.

A l’heure où les deux pays commémorent en 2026 le 55ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques, M. Alvarado s’est félicité des concertations bilatérales au sein des fora internationaux en faveur de la promotion de la paix et de la sécurité dans le monde.

Il a, à cet égard, relevé que sa visite dans le Royaume permettra de raffermir le dialogue et la coopération entre les deux pays, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président de la République du Guatemala M. Bernardo Arévalo.

Concernant la question du Sahara marocain, M. Alvarado a précisé que son pays considère que l’Initiative d’autonomie, présentée par le Maroc en 2007, demeure “l’unique base sérieuse, crédible et réaliste” pour progresser vers un règlement durable et définitif de ce conflit artificiel, dans le plein respect de l’intégrité territoriale du Royaume et de sa souveraineté nationale.

