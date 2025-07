M.Bourita | Les relations entre le Maroc et le Guatemala sont fortes et prometteuses

Les relations entre le Maroc et le Guatemala sont fortes et prometteuses, ayant pour fondements le respect mutuel et la coordination permanente au sujet de toutes les questions internationales, a affirmé, jeudi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Lors d’un point de presse conjoint avec le ministre guatémaltèque des Relations extérieures, Carlos Ramiro Martinez Alvarado, M. Bourita a souligné que SM le Roi Mohammed VI et le Président de la République du Guatemala, SEM Bernardo Arévalo de León, sont “fortement convaincus que l’éloignement géographique ne constitue nullement un obstacle pour l’établissement de relations Sud-Sud fortes et exemplaires, à l’instar de celles liant le Maroc et le Guatemala”.

Le ministre a, par ailleurs, exprimé ses remerciements au Guatemala pour sa position constante vis à vis de la question du Sahara marocain et son soutien à l’intégrité territoriale et à la souveraineté nationale du Royaume sur ses provinces du Sud, rappelant que le Guatemala a été parmi les premiers pays d’Amérique centrale et du Sud à ouvrir un consulat dans la ville de Dakhla en décembre 2022.

S’agissant de sa rencontre avec son homologue guatémaltèque, M. Bourita a indiqué que les deux parties sont convenus que le mécanisme du dialogue politique doit se tenir annuellement et de manière périodique au Guatemala et dans le Royaume.

“Nous sommes convenus aussi que la dimension économique des relations bilatérales doit occuper une place plus importante pour être en phase avec l’excellence des relations politiques et diplomatiques, en incitant les hommes d’affaires à adhérer à cette dynamique”, a-t-il enchainé.

“Nous travaillons à l’organisation d’une semaine économique marocaine à Guatemala avant la fin de l’année en présence des hommes d’affaires et des représentants des établissements publics”, a fait savoir M. Bourita, ajoutant que dans le cadre de la célébration du 55ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, les deux parties se penchent sur l’organisation d’un Forum économique marocain à Guatemala, au cours de l’année prochaine.

D’après M. Bourita, les deux parties se sont accordées sur l’importance d’accélérer la signature de l’accord de protection des investissements entre les deux pays, qui est en phase de discussion actuellement, et le renforcement de la coopération sectorielle dans divers domaines, dont la sécurité alimentaire et les énergies nouvelles.

“Nous nous sommes également mis d’accord sur la mise en place d’un dialogue bilatéral autour des questions de sécurité et d’immigration, en tant que défis concernant les deux pays”, a-t-il précisé, ajoutant que cela va constituer un terrain pour échanger les expériences et explorer de nouvelles perspectives de coopération bilatérale dans les domaines y afférents.

Le ministre a relevé que le dialogue bilatéral se poursuit autour des questions régionales et internationales, compte tenu du rôle du Guatemala en tant qu’acteur important au niveau de l’Amérique centrale et au sein des organisations régionales et internationales.

A cette occasion, M. Bourita a mis en exergue, au nom du Royaume du Maroc, la transformation conduite par Son excellence le président Bernardo Arévalo de León, et son engagement à asseoir la gouvernance, la transparence, l’Etat de droit et la justice sociale, ainsi que la lutte contre la corruption.

Cet esprit réformiste, conduit par le président Arévalo a suscité un engouement à l’échelle internationale, a-t-il fait valoir, ajoutant que le Maroc est parmi les pays qui le suivent et le soutiennent au service de la stabilité, le développement durable et le respect de la loi.

A cet égard, M. Bourita a souligné que le Royaume du Maroc, sous la Conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, est disposé à accompagner tous les plans et projets lancés par le président guatémaltèque au profit de la promotion du développement et la stabilité du pays.

LR/MAP