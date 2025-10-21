Sur instructions royales, un accueil officiel sera réservé à la sélection nationale, Champions du Monde U20

21/10/2025

Sur instructions royales, un accueil officiel sera réservé à la sélection nationale U20, Champions du Monde

Le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce que sur Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, la sélection nationale de football des moins de 20 ans, Championne de la Coupe du monde de cette catégorie, organisée au Chili, se verra réserver, demain mercredi 22 octobre, un accueil digne des héros de cet exploit sportif historique inédit.

Dans un communiqué, le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie indique que dans ce cadre, Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, recevra les membres de l’équipe nationale au Palais Royal de Rabat, avant qu’un accueil populaire ne leur soit réservé juste après leur sortie du Palais Royal, vers 18H30, en passant par Bab Essoufara puis l’Avenue Mohammed V.

LR/MAP

