Le Maroc et la Macédoine du Nord réaffirment leur volonté commune de renforcer le partenariat bilatéral

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur de la République de Macédoine du Nord, Timčo Mucunski, ont réaffirmé dans une Déclaration Conjointe signée à l’issue de leur rencontre, lundi à Skopje, leur volonté commune de renforcer le partenariat entre les deux pays.

Les deux ministres ont aussi souligné l’excellence des relations entre le Royaume du Maroc et la République de Macédoine du Nord et exprimé leur détermination à les approfondir davantage, sur la base de l’amitié, du respect mutuel et d’intérêts partagés.

Ils ont également mis en avant leur engagement à renforcer la coopération économique, commerciale et culturelle entre les deux pays, en identifiant des secteurs stratégiques à fort potentiel, notamment le tourisme.

Animés par les objectifs convergents de Rabat et Skopje, MM. Bourita et Mucunski ont convenu de renforcer les consultations politiques et la coordination au sein des instances internationales.

Dans le cadre de cette visite, M. Bourita a été reçu en audience par la Présidente de la République de Macédoine du Nord, S.E.Mme Gordana Siljanovska-Davkova, et s’est également entretenu avec le Président de l’Assemblée de la République de Macédoine du Nord, M. Afrim Gashi.

LR/MAP