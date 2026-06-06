Réinsertion | BAM et la DGAPR s’allient pour former les détenus à la culture financière

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La Fondation Marocaine pour l’Education Financière (FMEF), la Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion (DGAPR) et la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus ont signé, vendredi à Rabat, une convention de partenariat pour mettre en œuvre un programme de formation en culture financière au profit des détenus des établissements pénitentiaires.

La cérémonie de signature de cette convention de partenariat a été présidée par Abdellatif Jouahri, Wali de Bank Al-Maghrib et Président du Conseil d’administration de la FMEF, Mohamed Salah Tamek, Délégué général à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion, et Abdelwahed Jamali Idrissi, Coordinateur Général de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus.

Cette convention vise à renforcer la culture financière des détenus en leur permettant d’acquérir les connaissances et les compétences financières nécessaires à une prise de décision financière éclairée et responsable, leur permettant ainsi d’assurer une gestion judicieuse de leurs ressources financières.

Ces programmes de préparation à la réinsertion s’adressent aux détenus des établissements pénitentiaires dont la mise en liberté est prévue à brève échéance, notamment les porteurs de projets ainsi que les titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur ou de qualifications obtenues en milieu carcéral. Ceux-ci bénéficieront de sessions de formation destinées à améliorer leur connaissance de l’importance de la gestion et de la planification financières, ainsi que des différents services financiers, des modalités d’accès à ces derniers et des possibilités de leur utilisation après leur libération, de même que des risques qui y sont associés.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par la Délégation générale, en partenariat avec ses différents partenaires, en vue de préparer les détenus à une réinsertion réussie au sein de la société après leur libération et de contribuer à la réduction des taux de récidive.

LR/MAP