Baccalauréat 2026 | 528.135 candidats à l’examen national unifié

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Un total de 528.135 candidats, dont 426.637 scolarisés et 101.498 libres, prennent part aux épreuves de la session ordinaire de l’examen national unifié du baccalauréat au titre de l’année 2026, qui ont débuté jeudi dans l’ensemble des préfectures et provinces du Royaume.

La session ordinaire se poursuit jusqu’au 6 juin, tandis que la session de rattrapage aura lieu du 2 au 4 juillet prochain, indique le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports dans un communiqué, précisant que les résultats seront annoncés, respectivement, le 17 juin et le 11 juillet.

Les candidats se répartissent entre 71% dans les filières scientifiques et techniques, 29% dans les filières littéraires et originelles, et 1% dans les filières professionnelles, fait savoir le ministère, notant que l’enseignement scolaire privé compte 11% du total des candidats.

Pour assurer le succès de cette opération, le ministère assure avoir mobilisé les différents intervenants et pris toutes les mesures organisationnelles et logistiques nécessaires pour que les épreuves se déroulent dans les meilleures conditions.

Ainsi, 2.007 centres d’examen ont été mis à disposition, avec la mobilisation de 107.432 surveillants, 2.007 observateurs, 31.622 correcteurs, outre 164 superviseurs régionaux et 82 contrôleurs régionaux chargés du suivi des opérations de correction dans les centres de correction.

Au total, 597 sujets ont été préparés pour les sessions ordinaire et de rattrapage, dont 79 sujets adaptés aux candidats en situation de handicap, souligne le communiqué qui rappelle également la publication d’un arrêté ministériel relatif au cahier des procédures d’organisation des épreuves du baccalauréat, outre la mise en place d’un guide au profit des candidats sur les aspects juridiques et organisationnels et les nouveautés ayant marqué cette session.

Plusieurs mesures pédagogiques et organisationnelles ont été prises tout au long de cette année scolaire pour permettre aux élèves d’acquérir les connaissances de base et de se préparer au mieux aux épreuves du baccalauréat.

Dans ce cadre, il a été procédé à l’élaboration d’un plan national de gestion du temps scolaire et d’organisation pédagogique des apprentissages, note le communiqué.

Le ministère a également lancé le Programme national de soutien scolaire, une opération gratuite au profit des élèves visant à consolider les acquis scolaires et à consacrer l’égalité des chances, outre un accompagnement psychologique et des séances de préparation collective en faveur des candidats.

De même, le ministère a initié des campagnes de sensibilisation au sein des établissements scolaires pour lutter contre le phénomène de la fraude aux examens.

Par ailleurs, le ministère a poursuivi ses efforts visant la modernisation des mesures organisationnelles et opérationnelles liées à la gestion des examens du baccalauréat. Dans ce cadre, il a été procédé à l’intégration du module correction au sein du système de gestion des examens “Sage Plus”, compte tenu des importantes fonctionnalités qu’il offre pour améliorer la qualité des opérations de correction.

Ce dispositif prévoit notamment l’obligation de procéder à une correction expérimentale au sein des commissions de correction, de manière à favoriser une appréhension uniforme par les correcteurs des critères adoptés et à harmoniser les bases d’appréciation des productions des candidats. Ce système permet également la saisie directe, instantanée et sécurisée des notes, renforçant ainsi la fiabilité et l’exactitude des résultats.

Dans le cadre du renforcement des principes de transparence et d’égalité des chances, il a été procédé à la généralisation de l’utilisation du système électronique dédié à la lutte contre la fraude, à travers l’équipement des centres d’examen de près de 2.000 unités, tout en assurant l’appui logistique et technique nécessaire aux équipes locales.

Ces efforts ont également porté sur l’organisation de sessions de formation au profit de quelque 4.014 cadres pédagogiques et administratifs, en vue de leur permettre une utilisation optimale de ces systèmes pour la détection des cas de fraude.

Dans ce sens, le ministère salue les efforts déployés par le corps enseignant, les cadres éducatifs et éducatifs dans le suivi des élèves lors de cette année scolaire et lors de cette étape cruciale, saluant également de dévouement des parents dans l’apprentissage de leurs enfants et leur accompagnement.

Le ministère a tenu également à remercier les autorités publiques, les diverses parties prenantes et les différents acteurs médiatiques pour leur engament, appelant à davantage de mobilisation et d’engagement en vue de favoriser la réussite des différentes épreuves, conclut le communiqué.

LR/MAP