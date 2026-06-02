Maroc–Royaume-Uni | La 4e session du Conseil d’association ouvre une nouvelle phase du partenariat stratégique et économique

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La 4ème session du Conseil d’association Maroc–Royaume-Uni s’est tenue, mardi à Rabat, ouvrant une nouvelle phase du partenariat stratégique et économique entre les deux Royaumes.

Coprésidée par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et le ministre d’État britannique au Commerce international, Chris Bryant, cette rencontre a été l’occasion de réaffirmer l’ambition commune de doubler le volume des échanges commerciaux dans les années à venir et de consolider les investissements bilatéraux.

Cette session a permis de dresser le bilan des réalisations de l’année écoulée et d’examiner les moyens de résoudre les défis commerciaux existants, a fait savoir M. Mezzour, précisant qu’il s’agit notamment de surmonter les contraintes techniques liées aux normes et aux modalités d’accès aux marchés respectifs, afin de fluidifier davantage les échanges.

Le ministre a, dans ce sens, mis en exergue l’intérêt grandissant et la présence en force des entreprises britanniques souhaitant participer à la dynamique de développement que connaît le Maroc.

Il a réitéré l’engagement du Royaume à accompagner ces entreprises et à faciliter leur intégration dans le tissu industriel, commercial et économique national, avec pour objectif d’ouvrir de nouvelles perspectives, de créer des emplois à forte valeur ajoutée pour les jeunes marocains et de sécuriser les chaînes de production.

De son côté, M. Bryant s’est félicité de l’excellence des relations unissant les deux Royaumes, qualifiant la dynamique économique actuelle du Maroc de véritable “moment d’opportunité exceptionnel”.

Le Maroc s’impose désormais comme un carrefour incontournable et une véritable porte d’entrée entre l’Europe et l’Afrique, a-t-il affirmé, ajoutant que le Royaume-Uni se positionne de son côté comme un relais vers le reste du monde.

La croissance des échanges commerciaux bilatéraux ne ciblera pas uniquement les produits agricoles et manufacturiers, mais s’étendra aussi aux services (finance, architecture, marketing, …) et aux industries créatives, a expliqué M. Bryant, formulant le souhait de voir la flotte aéronautique marocaine se renforcer avec des équipements britanniques.

Évoquant l’organisation de la prochaine Coupe du Monde, le ministre britannique a réitéré la disposition de Londres à apporter son expertise pour garantir le plein succès de cet événement planétaire au Maroc.

Sur le volet touristique, il s’est réjoui de l’engouement de ses concitoyens pour la destination Maroc, qui accueille 1,5 million de touristes britanniques, faisant part de son vœu de voir une dynamique similaire dans le sens inverse avec l’arrivée de touristes marocains au Royaume-Uni.

M. Bryant effectue une visite officielle au Maroc à la tête d’une délégation britannique de hauts représentants du gouvernement et du secteur privé.

LR/MAP