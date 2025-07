SM le Roi réitère l’engagement du Maroc à demeurer ouvert sur son environnement régional et son voisinage immédiat

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a réitéré l’engagement du Maroc à demeurer ouvert sur son environnement régional et plus particulièrement sur son voisinage immédiat avec le peuple algérien frère, que des attaches humaines et historiques séculaires lient au peuple marocain.

“Notre souci de conforter la place du Maroc en tant que pays émergent va de pair avec Notre engagement réitéré à demeurer ouverts sur notre environnement régional et plus particulièrement sur notre voisinage immédiat avec le peuple algérien frère”, a souligné Sa Majesté le Roi dans Son Discours adressé à la Nation à l’occasion de la Glorieuse Fête du Trône.

Le Souverain a ajouté qu’”en Ma qualité de Roi du Maroc, Ma position est claire et constante: le peuple algérien est un peuple frère que des attaches humaines et historiques séculaires lient au peuple marocain, particulièrement par la langue, la religion, la géographie et le destin commun”.

Pour toutes ces considérations, a poursuivi Sa Majesté le Roi, “J’ai constamment tendu la main en direction de nos Frères en Algérie”, rappelant qu’Il a également exprimé la disposition du Maroc à “un dialogue franc et responsable; un dialogue fraternel et sincère portant sur les différentes questions en souffrance entre les deux pays”.

Le Souverain a, en outre, affirmé que “Notre attachement inébranlable à la politique de la main tendue en direction de Nos Frères en Algérie procède de l’intime conviction que Nous portons en Nous, quant à l’unité de nos peuples et à notre capacité commune à dépasser cette situation regrettable”.

Dans ce sens, SM le Roi a également réaffirmé Son attachement à l’Union du Maghreb “dont Nous sommes persuadé qu’elle ne pourra se faire sans l’implication conjointe du Maroc et de l’Algérie, aux côtés des autres États frères”.

