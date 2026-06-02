Maroc-UE | Un appui de 3,7 milliards de dirhams pour la Politique nationale de l’eau

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Le ministère de l’Équipement et de l’Eau, l’Union européenne (UE), l’Allemagne, la France et l’Italie ont lancé conjointement, mardi à Rabat, un programme de 348 millions d’euros (3,7 milliards de dirhams) d’appui à la Politique nationale de l’eau du Maroc.

Ce programme pionnier, qui s’inscrit dans une approche “Équipe Europe”, repose sur une enveloppe de 48 millions d’euros de subventions de l’UE, complétée par trois prêts concessionnels de 100 millions d’euros chacun, mobilisés par l’Agence française de développement (AFD : cheffe de file du programme), la Cassa Depositi e Prestiti italienne (CDP) et la banque allemande de développement Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Cet appui européen vise à accompagner le Maroc dans la mise en œuvre d’un cadre de politiques publiques de l’eau, articulé autour de quatre priorités, à savoir l’amélioration de la connaissance des ressources hydriques face aux effets du changement climatique, le renforcement de la gestion des phénomènes extrêmes tels que les sécheresses et les inondations, la protection de la qualité des ressources en eau et de la biodiversité, ainsi que la préservation des ressources en eau souterraine.

Cet appui européen s’inscrit pleinement dans le Partenariat Vert Maroc-UE, signé en octobre 2022, et le Pacte pour la Méditerranée, adopté en novembre 2025, qui font de la résilience climatique et de la gestion des ressources en eau des priorités communes.

De même, cette initiative vient renforcer les efforts engagés par le Maroc à travers son Plan national de l’eau et le Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation (PNAEPI) 2020-2027.

Intervenant lors de cette cérémonie de lancement, le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a souligné que, pour le Maroc, l’eau est un héritage qu’il faut préserver pour les générations futures et un enjeu de souveraineté porté, au plus haut niveau, par la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

Il a ajouté que face à la sécheresse, le Maroc a fait le choix de l’anticipation et de l’action, en transformant en profondeur son modèle hydrique, précisant que ce programme vient prolonger la dynamique nationale à travers le renforcement de la résilience et la préservation durable des ressources hydriques face au changement climatique et aux phénomènes extrêmes, scellant une véritable alliance de compétences et de savoir-faire.

Rappelant que la réussite de ce programme repose sur une gouvernance rigoureuse et une responsabilité partagée, le ministre a mis l’accent sur la pleine mobilisation de son département pour assurer le succès de ce chantier, dont le pilotage technique sera mené en coordination étroite avec le ministère de l’Économie et des Finances et l’ensemble des institutions concernées.

Pour sa part, l’ambassadeur de l’UE au Maroc, Dimiter Tzantchev, a fait savoir que ce programme illustre l’engagement de l’UE à soutenir le Maroc, et la région méditerranéenne, dans la gestion durable des ressources en eau.

Ce programme s’inscrit dans les priorités du Partenariat Vert Maroc-UE et du Pacte pour la Méditerranée, qui visent à renforcer la coopération face aux défis climatiques communs, a-t-il ajouté, notant que grâce à l’approche “Équipe Europe”, les forces sont combinées pour apporter des solutions concrètes et durables, au bénéfice des citoyens.

L’ambassadeur d’Allemagne, Robert Dolger, a, quant à lui, relevé que son pays, à travers la banque de développement (KfW), soutient ce programme avec un financement ciblé sur l’adaptation climatique et la préservation des eaux souterraines.

De son côté, l’ambassadeur d’Italie, Pasquale Salzano, a exprimé, lors de cette cérémonie, la fierté de son pays de contribuer, via la CDP, à ce programme ambitieux qui s’inscrit dans le cadre des initiatives du plan “Piano Mattei” portant sur le secteur prioritaire de l’eau, en mettant en avant l’expertise en gestion des ressources hydriques et l’engagement en faveur de l’égalité du genre en tant qu’atouts majeurs pour sa réussite.

Face à une pression croissante sur ses ressources en eau, accentuée par les effets du changement climatique, le Maroc a engagé depuis des décennies une politique ambitieuse de gestion durable de ses ressources hydriques.

LR/MAP