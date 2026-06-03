La DGSN et le Ministère de la Transition numérique renforcent leur partenariat

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Le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration et la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) ont signé, mercredi à Rabat, une convention-cadre pour appuyer le partenariat institutionnel visant à développer les programmes d’accueil des usagers des services de la Sûreté nationale, aux niveaux central et régional.

Signée au nouveau siège de la DGSN par la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration, Amal El Fallah Seghrouchni, et le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, cette convention intervient en droite ligne des Hautes Orientations Royales portant sur le développement et l’amélioration de la qualité des infrastructures d’accueil des usagers dans les services publics, indique un communiqué conjoint.

Cet accord, qui procède de la volonté d’améliorer la qualité des services publics destinés aux citoyens, vise à développer et à financer des programmes d’action pilotes et des infrastructures digitales et matérielles à même d’assurer l’accueil des usagers conformément à des normes modernes, dans la perspective de généraliser ces programmes à l’ensemble des services de la Sûreté nationale, sur les plans national et central.

Cette convention a également pour objectif de soutenir l’action institutionnelle conjointe, de manière à appuyer les efforts de modernisation du service public policier, à consolider son adhésion au chantier de la transition numérique du secteur public et à développer des services publics de haute qualité et inclusifs, fondés sur les principes de la gouvernance publique et le renforcement des piliers de la police citoyenne, conclut le communiqué.

LR/MAP