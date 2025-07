Coopération stratégique entre le Ministère de la Justice et le HPC pour améliorer les statistiques criminelles

Le ministère de la Justice – Observatoire national de la criminalité (ONC) – et le Haut commissariat au plan (HCP) ont signé, lundi, une convention de coopération stratégique visant à consolider leur collaboration en matière de statistiques criminelles, d’enquêtes de victimation et de renforcement des capacités nationales en criminologie quantitative.

Singée à Rabat par le ministre de la Justice Abdellatif Ouahbi et le Haut-Commissaire au plan Chakib Benmoussa, cette convention s’inscrit dans le cadre des Hautes Orientations Royales relatives au développement d’une politique pénale nouvelle et éclairée, et en parfaite cohérence avec les Objectifs de Développement Durable, notamment l’ODD 16.

Elle reflète l’ambition commune des deux institutions de promouvoir une approche basée sur des données probantes, fiables et scientifiques au service de la justice et de la sécurité, indique un communiqué conjoint du ministère de la Justice et du HCP.

La convention vise à mettre en place un cadre de coopération entre le HCP et l’ONC pour développer une approche scientifique intégrée dans le domaine des statistiques criminelles, à travers l’harmonisation méthodologique des statistiques criminelles nationales selon les standards internationaux en utilisant les expertises complémentaires du HCP en méthodologies statistiques et de l’ONC en analyse criminologique.

Elle prévoit également le développement d’enquêtes de victimation conformes aux normes internationales pour résoudre la problématique du “chiffre noir” de la criminalité, avec une conception collaborative des protocoles et une co-publication des résultats, outre la création d’un système d’information intégré avec intégration des statistiques criminelles dans le Système statistique national et développement de tableaux de bord partagés en cohérence avec la stratégie nationale de transformation digitale.

En outre, l’accord envisage la conduite d’études spécialisées sur les phénomènes criminels à travers des recherches thématiques, analyses territoriales et évaluations d’impact selon une programmation convenue d’un commun accord, ainsi que le renforcement des capacités par des programmes de formation spécialisée, le développement d’expertises spécifiques et la coordination des actions internationales via les réseaux opérationnels de chaque institution.

Cette initiative s’inscrit dans une vision prospective visant à doter le Royaume d’outils scientifiques modernes pour mieux comprendre et anticiper les phénomènes criminels, conclut le communiqué.

LR/MAP